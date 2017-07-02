Тохиржон Жалилов возглавил «Узбекозиковкатхолдинг»

Холдинговую компанию «Узбекозиковкатхолдинг» возглавил Тохиржон Жалилов. Предыдущий руководитель холдинга Одилхон Рустамов покинул должность после недавнего совещания по вопросам экспорта, прошедшего под председательством Президента Узбекистана.

Тохиржон Жалилов (1969 года рождения) многие годы работал в сфере отечественной автомобильной промышленности. До нынешнего назначения занимал пост заместителя председателя компании «Узавтосаноат». Выпускник Ташкентского технического университета (1993 год).