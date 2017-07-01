«Текстильный протокол» между Узбекистаном и ЕС вступил в силу

Фото: Делегация ЕС в Узбекистане
1 июля вступил в силу «Текстильный протокол» к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским союзом, подписанный 7 апреля 2011 года в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
«С учетом приоритетного значения, придаваемого в нашей стране развитию текстильной отрасли, вступление в силу данного документа имеет практическое значение для республики в плане повышения ее экспортного потенциала и обеспечения доступа отечественной текстильной продукции на европейские рынки», — говорится в сообщении.
«Документ создает прочную правовую основу для торговли текстильной продукцией между Узбекистаном и ЕС путем введения на взаимной основе режима наибольшего благоприятствования в отношении транзита, таможенных и налоговых платежей, применяемых в ЕС к узбекским текстильным товарам, а также снятия количественных ограничений при торговле данным видом продукции», — уточняет МИД.
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