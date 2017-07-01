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Алишер Абдуазизов.

Фото: crrt.uz

Назначен глава Национальной библиотеки

Директором Национальной библиотеки Узбекистана стал Алишер Абдуазизов.

Сегодня, 16:22   Общество  

Директором Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои назначен Алишер Абдуазизов. Постановление об этом 27 июня издал Кабинет Министров, сообщается на правительственном портале.

До этого Алишер Абдуазизов работал заместителем генерального директора Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения, ранее — директором Республиканского информационно-библиотечного центра и главой компании «Алокалойиха».

Текст: «Газета.uz»      2 007
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