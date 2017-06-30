ТУИТ внедряет программы бакалавриата Вебстерского университета

Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) и Вебстерский университет (Сент-Луис, Миссури, США) ведут переговоры об организации факультета в ТУИТ на основе образовательной системы американского университета. Об этом сообщается на сайте ТУИТ.

27 июня вуз посетил вице-президент Вебстерского университета по академическим делам, международным кампусам и инициативам Питер Махер. Стороны достигли договоренности о внедрении в ТУИТ программы бакалавриата по направлениям «Информационные технологии (Информатика, кибербезопасность)» и «Медиа-коммуникации (Телевизионные технологии)».

28 июня Питера Махера принял и. о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между двумя вузами в сфере подготовки кадров.

Выражена взаимная заинтересованность в партнерстве по таким направлениям, как учреждение новых академических программ для студентов, обмен студентами и преподавателями через международные кампусы Вебстерского университета (они есть в Европе, Азии и Африке), проведение совместных научных исследований.