LG представляет функциональную бытовую технику для любого интерьера

Многие люди подходят к покупке крупной бытовой техники с вполне объяснимым прагматизмом. Учитывая значительные затраты на нее, она должна служить верой и правдой много лет. Наш дом — это место, где мы живем, отдыхаем, восстанавливаем силы, черпаем энергию. Поэтому важно, чтобы все, что нас окружает, приносило не только функциональную, но и эстетическую пользу.

Освободить пространство, время и мысли. Именно такой цели служит современная бытовая техника от LG. Так, например, элегантный дизайн телевизора OLED TV из серии LG SIGNATURE впишется в любой интерьер, даря совершенно новые ощущения при просмотре любимых фильмов или передач. OLED-панель 65-дюймовой модели имеет толщину всего 2,57 мм, и ее можно закрепить прямо на стене с помощью магнитных накладок, без зазоров между телевизором и стеной. Такой дизайн создает у зрителя ощущение, будто он смотрит в окно, а не на экран телевизора.

Его основание — элегантная подставка со встроенной звуковой панелью. Звук распространяется непосредственно в сторону зрителя, благодаря динамикам, которые органично расположены в передней части подставки. LG OLED TV поддерживает формат Dolby Vision, который представляет собой технологию передачи насыщенных теней и оттенков, а также ярких цветов и глубокого черного на экране. В результате можно увидеть с максимальной точностью как самые темные, так и самые яркие объекты.

Телевизор LG OLED работает на усовершенствованной операционной системе webOS 3.5, которая показала превосходный уровень защиты при установке приложений. Помимо впечатляющего дизайна, телевизор многофункционален и идеально подходит для просмотра онлайн видео всей семьей.

Совершенно новый взгляд на технику для дома — холодильник LG Instaview Door-in-Door™. Стильный и современный дизайн дополняется концептуально новой, 33-дюймовой тонированной панелью, которая позволяет видеть содержимое холодильника, не открывая его. Здесь все, как в сказке — достаточно слегка постучать пару раз по двери, и специальная подсветка откроет взору все имеющиеся внутри продукты.

Кроме того, просторная камера «Дверь-в-двери» (Door-in-Door™) позволяет легко размещать продукты и напитки, которыми семья пользуется чаще всего. С ее помощью можно нажать скрытую кнопку и достать необходимый продукт. Оптимальный уровень влажности для хранения овощей и фруктов обеспечивается технологией FRESH Balancer. Можно указать регулятором, что хранится в этом отделе, а остальное холодильник сделает сам.

Всем известна проблема того, как сложно вписать в интерьер кондиционер. Его не спрячешь за какими-нибудь панелями и не задекорируешь текстилем. Именно поэтому компанией LG был создан кондиционер Artcool Stylist. Эта сплит-система уникальна не только своей формой, но и светодиодной подсветкой, декорирующей переднюю панель. Каждый член семьи может выбрать свой любимый цвет из восьми, и любой из них элегантно украсит дом и понравится всем без исключения. Трехстороннее распределение воздуха обеспечивает мягкий и естественный поток свежести во всех зонах жилого пространства. И ничто не нарушает комфорт во время сна — этот кондиционер не только невероятно стильный, но и совсем бесшумный.

Эргономичность стиральной машины LG TWIN Wash не нужно доказывать — достаточно просто начать ей пользоваться. Для того, чтобы освободить время хозяйки, продумана специальная система, позволяющая стирать вещи в один прием, вне зависимости от типа ткани и цвета. Два барабана позволяют запускать сразу два отдельных цикла: для обычных и деликатных вещей, для белых и цветных, для сильно загрязненных и едва испачканных. В эту машинку вмещается до 17 кг. И больше не нужно жертвовать ни своим временем, ни свободным пространством в доме: занимая место по размеру одной стандартной стиральной машины, она выполняет задачи сразу двух.

Таким образом, современная бытовая техника становится не только функциональным помощником в домашнем хозяйстве, но и элементом декора, отражая индивидуальность своего владельца.

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