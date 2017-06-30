Bob’s Red Mill Uzbekistan представляет вкус здоровья

Кто из нас помнит о том, что крепкое здоровье — залог успеха всей жизни? А кто регулярно следит за здоровьем? Физические нагрузки и правильное питание — универсальный рецепт на все времена.

А теперь здоровое питание стало более доступно в Узбекистане, благодаря магазину Bob’s Red Mill Uzbekistan, который является эксклюзивным дистрибьютором компании Bob’s Red Mill natural foods, UBB Sin Free Sugar и Amberlyn.

Компания Bob’s Red Mill была создана в 1978 году в Милуоки, штат Орегон (США) и названа в честь ее основателя Боба Мура. Этот человек всю свою сознательную жизнь посвятил созданию и продвижению культуры здорового питания. Боб Мур еще 40 лет назад пришел к тому, что секрет здоровья любого человека кроется в употреблении в пищу достаточного количества цельнозлаковых культур, которые насыщают организм ценной клетчаткой, витаминами и минералами. Он начал культивирование таких давно забытых полезных культур, как киноа, семяна Чиа, сорго, амарант, тэфф, фрике, пшеница камут (хорасан), некоторые из которых в наше время получили звание супер-фуда за неоценимую пользу, которую они несут в себе для организма человека.

Особенностью компании является то, что она работает только с высококачественным сырьем, проверяя качество продукции на каждом этапе производства и используя для помола исключительно мельницы на каменных жерновах (кварцевые). Этот метод помола использовали наши предки еще более 1000 лет назад. Он уникален тем, что каменные жернова перемалывают злаковые на низких температурах, не окисляя их, тем самым сохраняя всю пользу продукта.

Также в компании представлена линия безглютеновой продукции созданной для людей, страдающих целиакией (непереносимость глютена — клейковины), спортсменов и людей, следящих за своим здоровьем. Компания уделила этой линии особое внимание, проводя лабораторные исследования на отсутствие глютена на каждом этапе производства. Лучшие пищевые технологи США создали специальные смеси для выпечки, которые ничем не уступают, а иногда и превосходят по вкусу хлеба и выпечки из пшеничной муки.

Также в «Оазисе здоровья» представлен натуральный сахар Sin free Sugar (сахар без греха) компании UBB, получаемый из фруктов, ягод, овощей и алоэ вера. Такой сахар не содержит фруктозы, вызывает минимальный инсулиновый ответ, даже при значительном употреблении, содержит минимум калорий. У него нет никакого неприятного послевкусия, а самое главное он безопасен для зубов, так как не вызывает образования кариеса. Он прекрасно подходит тем, кто страдает диабетом, кто следит за фигурой и своим здоровьем, а также детям, так как безопасен для их молочных зубов.

Как и выше представленные продукты питания, бельгийский шоколад Amberlyn выделяется исключительно высоким качеством. Это настоящий бельгийский шоколад без сахара и глютена, который не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и трансжиров.

Шоколад Amberlyn — это вкусное лакомство для тех, кто выбирает только лучшее, кто страдает повышенным уровнем сахара в крови, кто придерживается безглютеновой диеты, ну и конечно же, кто следит за своим весом, так как он не содержит трансжиров и сахара, которые так ненавистно откладываются на боках. Калории в шоколаде содержатся за счет какао-масла, которое так питательно и полезно для организма человека. Любой гурман сможет найти шоколад на свой вкус, так как вкусовой ассортимент огромен — 12 видов батончиков, 3 вида вкуснейших трюфелей, калифорнийский миндаль в бельгийском шоколаде и многое другое.

Bob’s Red Mill Uzbekistan не стоит на месте. Компания запустила производство безглютеновой выпечки, где каждый сладкоежка найдет что-то по своему вкусу. Все печется из высококачественной муки с использованием бельгийского шоколада. В ассортименте также представлен вкуснейший безглютеновый хлеб, печенье и многое другое. Производитель заверяет, что это не просто очень вкусно, но и весьма полезно.

Лучшие специалисты-диетологи Европы и Америки советуют после 30 лет переходить на безглютеновую диету, так как ряд исследований показал, что большое количество энергии уходит на переваривание этого сложного белка (глютена). Это в свою очередь ведет к слабости, депрессии, апатии и набору веса.

Bob’s Red Mill Uzbekistan приглашает всех прийти и попробовать полезную продукцию.

Адрес: г. Ташкент, ул. Буюк ипак йули, Ц-1, д. 26. Ориентир: кафе Dolce Italia.

Телефон: (+99871) 233−10−24.

Сайт: bobsredmill.uz

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