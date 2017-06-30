Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 1 по 2 июля.

Кинопремьеры

Выставки

В СРЦ Parus стартует выставка хендмейда.

В Ташкентском Доме Фотографии продолжается выставка «Нить, соединившая поколения».

В галерее Zero Line проходит выставка «Сквер Art. СКВЕРное искусство?».

Концерты

На летней площадке Дворца «Туркистон» состоится фестиваль танцевальной музыки Dance Music Fest.

¼ финала Высшей лиги КВН пройдет на выходных во Дворце кино им. А.Навои.

В субботу в ТРК Next будет проходить концерт памяти Майкла Джексона.

Дети

Кулинарный мастер-класс для детей проведет ресторан Petrovic.

Развлекательную программу с героями из мультфильма подготовил ресторан April.

В парке Lokomotiv Amusement Park пройдет детский квест «Леди Баг и Супер Кот».

В ресторане «Путешественник» — творческие мастер-классы на морскую тему.

Город