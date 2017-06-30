Куда сходить на выходных в Ташкенте

Фото: «Газета.uz»
«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 1 по 2 июля.
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Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:15
Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:22
Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:00
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