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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 18:02   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные с 1 по 2 июля.

Кинопремьеры

Выставки

Концерты

  • На летней площадке Дворца «Туркистон» состоится фестиваль танцевальной музыки Dance Music Fest.
  • ¼ финала Высшей лиги КВН пройдет на выходных во Дворце кино им. А.Навои.
  • В субботу в ТРК Next будет проходить концерт памяти Майкла Джексона.

Дети

  • Кулинарный мастер-класс для детей проведет ресторан Petrovic.
  • Развлекательную программу с героями из мультфильма подготовил ресторан April.
  • В парке Lokomotiv Amusement Park пройдет детский квест «Леди Баг и Супер Кот».
  • В ресторане «Путешественник» — творческие мастер-классы на морскую тему.

Город

  • В воскресенье в амфитеатре парка Anhor Lokomotiv состоится шоу пародий.
  • Бесплатный мастер-класс по латиноамериканским танцам пройдет в Reggae Bean.
Текст: «Газета.uz»      148
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