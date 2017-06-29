РУ O`Z ЎЗ
29 июня, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: parliament.gov.uz

За незаконное ношение форменной одежды введут ответственность

Депутаты обсуждают введение административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды разных структур и организаций.

Сегодня, 14:58   Общество  

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрела в первом чтении проект закона о внесении поправок в некоторые законодательные акты в связи с упорядочением механизма утверждения, изготовления и ношения форменной одежды. Об этом сообщила информационная служба палаты.

Законопроектом предполагается установить административную ответственность за ношение утвержденных образцов военной, ведомственной и специальной форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды, лицами, не имеющими на это право.

Как отмечалось на заседании, установление административной ответственности упорядочит правоотношения в данной сфере и позволит пресечь факты незаконного ношения форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций.

Текст: «Газета.uz»      0
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:05

В Комитете по делам религий приняли делегацию «Свидетелей Иеговы»

Сегодня, 10:00

LG и современные технологии вдохновляют на творчество

Вчера, 21:10

Президент Узбекистана принял главу «Лукойла»

Вчера, 20:29

Задолженность за энергоресурсы превысила 5 трлн сумов

Вчера, 14:06

Утвержден руководитель Госкомветеринарии

Вчера, 12:49

11 человек пострадали в ДТП в Ташкенте за день

Вчера, 12:43

Крупнейшие соцсети объявили войну террористам

Вчера, 12:26

Послом Новой Зеландии в Узбекистане вновь стал Иэн Александр Хилл

Популярное

Президент в первый день Рамазан хайита навестил больных

СМИ еще не полностью отражают проблемы в нашей жизни — Президент

Президент Узбекистана принял главу «Лукойла»

Создана комиссия по внедрению систем учета энергии и газа