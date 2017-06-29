За незаконное ношение форменной одежды введут ответственность

Фото: parliament.gov.uz
Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрела в первом чтении проект закона о внесении поправок в некоторые законодательные акты в связи с упорядочением механизма утверждения, изготовления и ношения форменной одежды. Об этом сообщила информационная служба палаты.
Законопроектом предполагается установить административную ответственность за ношение утвержденных образцов военной, ведомственной и специальной форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды, лицами, не имеющими на это право.
Как отмечалось на заседании, установление административной ответственности упорядочит правоотношения в данной сфере и позволит пресечь факты незаконного ношения форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций.
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