За незаконное ношение форменной одежды введут ответственность

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрела в первом чтении проект закона о внесении поправок в некоторые законодательные акты в связи с упорядочением механизма утверждения, изготовления и ношения форменной одежды. Об этом сообщила информационная служба палаты.

Законопроектом предполагается установить административную ответственность за ношение утвержденных образцов военной, ведомственной и специальной форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды, лицами, не имеющими на это право.

Как отмечалось на заседании, установление административной ответственности упорядочит правоотношения в данной сфере и позволит пресечь факты незаконного ношения форменной одежды сотрудников министерств, ведомств и организаций.