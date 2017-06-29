Президент назначил первого замминистра ИТ и коммуникаций

Олимжон Умаров.
Фото: mitc.uz
Олимжон Умаров назначен первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Постановление об этом 29 июня подписал Президент Узбекистана, сообщается на сайте главы государства.
До настоящего времени Олимжон Умаров занимал должность начальника Управления информационно-коммуникационных технологий Министерства по развитию ИТ и коммуникаций. Ранее работал в Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM.
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