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Олимжон Умаров.

Фото: mitc.uz

Президент назначил первого замминистра ИТ и коммуникаций

Первым замминистра по развитию ИТ и коммуникаций стал Олимжон Умаров.

Сегодня, 16:53   Политика  

Олимжон Умаров назначен первым заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Постановление об этом 29 июня подписал Президент Узбекистана, сообщается на сайте главы государства.

До настоящего времени Олимжон Умаров занимал должность начальника Управления информационно-коммуникационных технологий Министерства по развитию ИТ и коммуникаций. Ранее работал в Центре развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM.

Текст: «Газета.uz»      4 491

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