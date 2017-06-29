Президент подверг критике руководителей, привыкших «ждать указаний сверху»

Президент на совещании в Мирзо-Улугбекском районе подверг критике руководителей, которые привыкли «ждать указаний сверху, не проявляя инициативности».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в чвтверг после поездки по Мирзо-Улугбекскому району столицы провел заседание актива района, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

В заседании приняли участие премьер-министр и его заместители, государственные советники Президента, хокимы районов и Ташкента, руководители министерств, ведомств, хозяйственных объединений, субъекты предпринимательства и представители общественности.

В центре внимания встречи были вопросы социально-экономического развития и решение накопившихся у жителей проблем. В своем выступлении глава государства отметил, что анализа заявлений, поступающих в народные и виртуальную приемную Президента, говорят о необходимости совершенствования работы по решению проблем, волнующих граждан. Нужен новый подход, новый взгляд.

Готовясь к заседанию, специальная рабочая группа посетила район и в течение одного дня выявила 730 проблем, из которых 397 были решены на месте. По остальным определены необходимые шаги. В частности, был решен вопрос по поводу выделения материальной помощи 87 малообеспеченным семьям, 27 граждан были трудоустроены, 20 одиноким и престарелым помогут с ремонтом домов.

Президент подверг критике руководителей хокимиятов и ведомств, которые привыкли «ждать указаний сверху, не проявляя инициативности». Пример простой: посмотрите на то, что рабочая группа успела в столь короткий срок, сказал Шавкат Мирзиёев.

Он дал указания по формированию таких рабочих групп в каждом районе, а также организации еженедельных встреч с населением для грамотного решения проблем на местах.

Президент отметил, что все осуществляемые меры должны способствовать улучшению жизни каждого человека, обстановки в махаллях, семьях, трудовых коллективах и учебных заведениях.

Было подчеркнуто, что мероприятия с участием населения, особенно молодежи, не должны проводиться поверхностно, «для галочки». К ним нужна тщательная подготовка, необходимо участие граждан, пользующихся авторитетом среди населения и обладающих глубокими знаниями, включая писателей, творческих людей, ученых, спортсменов.

Отмечалась необходимость скорейшего решения проблем, связанных со сферой коммунального обслуживания. По словам Президента, проблемы в этой сфере больше всего влияют на настроение граждан. Он сослался на опыт председателя ТЧСЖ «Ватанпарвар инок коммуналчи» Учтепинского района Светланы Орловой, которая смогла наладить с 2010 года, «не привлекая ни одного сума кредитов», качественные коммунальные услуги.

Руководитель страны также остановился на вопросе выполнения поручений, которые были даны во время его посещения Чиланзарского, Алмазарского, Яшнабадского, Шайхантахурского и Учтепинского районов.