Шавкат Мирзиёев посетил завод Krantas

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июня посетил завод Krantas Group в Мирзо-Улугбекском районе, где ознакомился с деятельностью предприятий, выпускающих строительную технику, сообщило УзА.

На предприятиях Krantas и «Краны и спецтехника», созданных в 2008 году на базе Ташкентского опытно-экспериментального механического завода, изготавливается более 60 видов специальной техники, в том числе автокраны, крановые манипуляторы, автоцистерны для перевозки топлива и кислоты, коммунальная техника, самосвалы, автомастерские и автогидроподъемники.

В 2017—2018 годах на предприятиях Krantas Group, где трудятся около 650 человек, намечено наладить производство автокранов грузоподъемностью 100 тонн и башенных кранов грузоподъемностью 8 тонн, предназначенных для использования при строительстве многоэтажных домов.

Президент осмотрел готовые образцы выпускаемой на предприятии специальной техники и понаблюдал за процессом их производства. Он дал поручения по расширению локализации спецтехники и снижению импорта.

Глава государства также отметил необходимость открытия в высших образовательных учреждениях факультетов по подготовке 20−25 специалистов в год для сферы производства кранов и спецтехники.