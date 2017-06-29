В Комитете по делам религий приняли делегацию «Свидетелей Иеговы»

Делегация религиозной организации «Свидетели Иеговы» находится в Узбекистане для обсуждения вопросов деятельности в стране.

В Комитете по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана 28 июня прошла встреча с делегацией религиозной организации «Свидетели Иеговы» — представителями Руководящего совета в США Кеннета Флодина и Европейской ассоциации Лоренцо Трапанезе.

Как сообщила пресс-служба комитета, делегацию принял заместитель председателя Уткир Хасанбаев. Во встрече также участвовали консультант комитета Б. Кадыров и представитель церкви «Свидетели Иеговы» в Чирчике Н. Королев.

Цель визита делегации — обсуждение вопросов деятельности «Свидетелей Иеговы» в Узбекистане, отметил Кеннет Флодин.

«Встреча прошла в конструктивной дружественной обстановке», — говорится в сообщении. Стороны договорились продолжить консультации по рассмотренным вопросам.

Комитет отмечает, что в законодательстве Узбекистана соблюдаются все нормы международных пактов и соглашений о правах человека, касающихся свободы совести. Закон «О свободе совести и религиозных организациях» гарантирует конституционное право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, что соответствует статье 29 Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году.