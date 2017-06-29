Международный консультативный комитет по хлопку проведет заседание в Ташкенте

Заседание Международного консультативного комитета по хлопку пройдет в Ташкенте в дни проведения Международной хлопковой и текстильной ярмарки.

Международный консультативный комитет по хлопку (МККХ) 23−27 октября проведет в Ташкенте 76-е пленарное заседание по тематике «Хлопок в эпоху глобализации и технологического прогресса». Его открытие совпадет с началом XIII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки, которая состоится 23−24 октября.

Как говорится в распоряжении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 28 июня об организации этих мероприятий, они послужат расширению международного научно-технического сотрудничества, решению актуальных научных и технологических проблем хлопковой отрасли, привлечению иностранных инвестиций, оптимизации поставок и диверсификации географии экспорта узбекского хлопкового волокна и текстильной продукции.

В работе секций 76-го пленарного заседания МККХ запланировано широкое участие отечественных профильных высших образовательных учреждений, научно- исследовательских институтов, ведущих ученых, а также студентов и молодых специалистов.

МККХ (International Cotton Advisory Committee, ICAC), созданный в Вашингтоне в 1939 году, организует пленарное заседание в столице Узбекистана во второй раз. В 1996 году в Ташкенте проводилось 55-е заседание комитета. Пленарное заседание, в работе которого участвуют всех страны-члены комитета, является высшим органом МККХ.

В соответствии с распоряжением Президента, выставочные площади в «Узэкспоцентре» участникам нынешней Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки будут предоставлены с 50-процентной скидкой.