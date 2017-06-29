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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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Сумма контрактов в вузах в новом учебном году не изменится

Стоимость обучения в вузах в новом учебном году останется на уровне 2016/2017 учебного года.

Сегодня, 18:35   Общество  

Стоимость обучения в высших образовательных учреждениях (бакалавриат, магистратура) на платно-контрактной основе на 2017/2018 учебный год сохранится на уровне 2016/2017 учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Такое решение утверждено постановлением Президента Узбекистана «О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров» от 23 июня.

Текст: «Газета.uz»      2 601

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