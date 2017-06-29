ЦБ усилит мониторинг ликвидности коммерческих банков

Центральный банк Узбекистана предпримет меры по обеспечению мониторинга за ликвидностью коммерческих банков и своевременным обеспечением бесперебойности платежей хозяйствующих субъектов, в том числе по налоговым и другим обязательным платежам в государственный бюджет, с учетом увеличения уставных капиталов банков на общую сумму 500 млн долларов США.

Об этом говорится в постановлении Президента Шавката Мирзиёева от 23 июня «О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров», сообщила пресс-служба ЦБ.

В документе отмечается, что Центробанк должен активизировать и гибко использовать инструменты денежно-кредитной политики, в том числе операции по управлению краткосрочной ликвидностью и ставками обязательных резервных требований, а также усилить надзор над соблюдением коммерческими банками установленных законодательством экономических нормативов.

ЦБ совместно с Ассоциацией банков и коммерческими банками предстоит разработать комплекс дополнительных мер по внедрению современных платежных технологий и повышению привлекательности использования банковских пластиковых карт.

Государственному налоговому комитету поручено совместно с коммерческими банками разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров комплекс дополнительных мер, направленных на сокращение внебанковского оборота денежных средств, в том числе за счет обеспечения полноты и своевременности инкассирования торговой выручки хозяйствующими субъектами и недопущения ее сокрытия путем проведения регулярных надзорных обследований.

Будет расширен доступ субъектов предпринимательства к кредитам коммерческих банков и смягчены условия кредитования путем финансовой поддержки реализации проектов субъектов предпринимательства в сфере производства промышленной, продовольственной и сельскохозяйственной продукции, а также госпрограмм социальной направленности, в виде компенсаций части затрат на уплату процентов и предоставления гарантий по кредитам коммерческих банков. Для этого будет создан Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности.

Госкомстат совместно с Минэкономики, ЦБ и другими министерствами и ведомствами с 1 января 2018 года должен внедрить усовершенствованную методику мониторинга и расчета уровня инфляции, имея в виду методы отбора товаров и услуг в соответствии с международными стандартами.