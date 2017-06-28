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Бахромжон Норкобилов.

Фото: vetgov.uz

Утвержден руководитель Госкомветеринарии

Бахромжон Норкобилов стал и. о. председателя Государственного комитета ветеринарии.

Сегодня, 14:06   Политика  

Указом Президента от 27 июня Бахромжон Норкобилов утвержден на должность исполняющего обязанности председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Бахромжон Норкобилов (1973 года рождения) с 2014 года возглавлял Главное государственное управление ветеринарии при Минсельводхозе, на базе которого указом руководителя страны от 1 июня был образован Государственный комитет ветеринарии.

Целями создания комитета были названы кардинальное совершенствование государственного управления в области ветеринарии, развитие государственной ветеринарной службы, повышение качества ветеринарного сервиса и обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продовольствия.

Текст: «Газета.uz»      618
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