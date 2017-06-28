Утвержден руководитель Госкомветеринарии

Бахромжон Норкобилов.
Фото: vetgov.uz
Указом Президента от 27 июня Бахромжон Норкобилов утвержден на должность исполняющего обязанности председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Бахромжон Норкобилов (1973 года рождения) с 2014 года возглавлял Главное государственное управление ветеринарии при Минсельводхозе, на базе которого указом руководителя страны от 1 июня был образован Государственный комитет ветеринарии.
Целями создания комитета были названы кардинальное совершенствование государственного управления в области ветеринарии, развитие государственной ветеринарной службы, повышение качества ветеринарного сервиса и обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продовольствия.
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