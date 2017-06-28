Утвержден руководитель Госкомветеринарии

Бахромжон Норкобилов стал и. о. председателя Государственного комитета ветеринарии.

Указом Президента от 27 июня Бахромжон Норкобилов утвержден на должность исполняющего обязанности председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Бахромжон Норкобилов (1973 года рождения) с 2014 года возглавлял Главное государственное управление ветеринарии при Минсельводхозе, на базе которого указом руководителя страны от 1 июня был образован Государственный комитет ветеринарии.

Целями создания комитета были названы кардинальное совершенствование государственного управления в области ветеринарии, развитие государственной ветеринарной службы, повышение качества ветеринарного сервиса и обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продовольствия.