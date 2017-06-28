Президент Узбекистана принял главу «Лукойла»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июня принял президента российской компании «Лукойл» Вагита Алекперова, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщило УзА.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации текущих и подготовки перспективных проектов долгосрочного партнерства.

Особое внимание было уделено новым проектам, направленным на глубокую переработку добываемого природного газа, а также взаимодействию в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли.

Вагит Алекперов выразил готовность к развитию полномасштабного двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере с Узбекистаном.

На сегодняшний день объемы привлеченных «Лукойлом» инвестиций в совместные проекты в нефтегазовом секторе страны составляют 6,3 млрд долларов.