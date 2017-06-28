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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

11 человек пострадали в ДТП в Ташкенте за день

26 июня в столице зафиксировано 8 ДТП, в которых телесные повреждения получили 11 человек.

Сегодня, 12:49   Общество  

26 июня в Ташкенте было зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий, сообщило ГУВД столицы. В результате этих ДТП телесные повреждения получили 11 человек.

Инспекторами дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД за этот день были выявлены 228 правонарушений, включая 48 грубых и 3 случая вождения автомобиля в состоянии опьянения.

Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка было зафиксировано 1246 правонарушений, в том числе 520 — за проезд на запрещающий сигнал светофора и 726 — за превышение скорости.

Текст: «Газета.uz»      2 918
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