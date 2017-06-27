Президент в первый день Рамазан хайита навестил больных

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июня, в первый день Рамазан хайита, посетил Ташкентскую городскую клиническую психиатрическую больницу, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Учреждение было построено в 1896 году. Сейчас в нем ведутся работы по строительству и реконструкции. В 2015—2016 годах сданы в эксплуатацию четыре новых здания. Сейчас строится еще один двухэтажный корпус. Президент ознакомился с проектами по обновлению зданий больницы и осмотрел условия, созданные для больных.

Несмотря на проводимую реконструкцию, основной фонд больницы, как назвал его Президент, «древний». «Условия должны быть. Важно действовать сейчас, ведь только в комфорте — физическом и духовном — можно говорить о быстрой поправке», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В больнице действуют 18 отделений, имеются клинико-биохимическая лаборатория, кабинеты рентгенографии, УЗИ, энцефалографии и другие. Больница является клинической базой для кафедр психиатрии Ташкентской медицинской академии, Ташкентского педиатрического медицинского института, Ташкентского института усовершенствования врачей.

Демонстрируя кадры текущего состояния больницы, отмечалось, что «трудно представить, что хоким или министр был здесь до Президента».

В беседе с главврачом Шавкат Мирзиёев признал, что «многое не так, но мы это исправим. От самой сути законодательной базы начнем. И по всей республике сделаем то, что должны — отремонтируем, оборудование завезем», отметил он.

Это не единичная ситуация — раньше подобные клиники финансировались по остаточному принципу, однако теперь не так. «Следующий шаг — воспитать людей, — подчеркнул глава государства. — Столько зданий строим, условия создаем, лекарства завозим, но мало что меняется и не изменится, если мы не поменяем отношение общества, каждого руководителя к этому вопросу», — добавил Президент.

По его словам, за три года необходимо пересмотреть и внутреннее, и внешнее содержание больниц — нужен анализ системы, оснащение, чтобы было четкое понимание чего не хватает, чтобы наметить конкретные шаги по исправлению ситуации.

Глава государства поручил создать все необходимые условия для больных. Он также отметил необходимость повышения уровня социальной защиты медицинских работников, в частности, обеспечению их жильем.

Затем Шавкат Мирзиёев посетил дом «Мурувват» в Мирзо-Улугбекском районе. Интернат был построен в 1979 году. В нем проходят лечение мужчины-инвалиды с психическими заболеваниями.

Сегодня здание интерната нуждается в ремонте. Президент ознакомился с проектом по расширению территории и строительству дополнительных корпусов. Он дал указания по строительству рядом с интернатом новых корпусов, исходя из специфики лечения каждого заболевания.