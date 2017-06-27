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Фото: Шахриёр Тургунбаев / МИД

Нового посла Нидерландов приняли в МИДе

Глава МИДа принял нового посла Нидерландов (с резиденцией в Москве) Регину Веронику Марию Джонс-Бос.

Сегодня, 10:09   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 26 июня принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Нидерландов с резиденцией в Москве Регину Веронику Марию Джонс-Бос.

Как сообщила пресс-служба МИДа, посол вручила верительные грамоты министру, который поздравил ее с началом дипломатической миссии в стране и пожелал успехов на высоком и ответственном посту.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего развития узбекско-нидерландских связей, отдельным международным и региональным проблемам.

Стороны позитивно оценили достигнутый за 25 лет дипломатических отношений высокий уровень сотрудничества между Узбекистаном и Нидерландами, подчеркнув имеющийся значительный потенциал для его расширения во всех сферах, в том числе в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития нашей страны в 2017—2021 годах.

Была отмечена обоюдная заинтересованность в углублении взаимодействия в политической сфере, активизации прямых и взаимовыгодных контактов между деловыми кругами двух стран, включая туристический бизнес, представителями науки, образования, культуры и искусства.

Текст: «Газета.uz»      544
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