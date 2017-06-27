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Фото: czechfighters.cz

MMA: Махмуд Мурадов завоевал титул временного чемпиона XFN (+видео, фото)

Узбекистанский боец MMA Махмуд Мурадов превзошел соперника из Хорватии на турнире X Fight Nights 3 в Чехии.

Сегодня, 12:50   Спорт  

Боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов (11−6−0) выступил в турнире XFN 3 в чешской Праге 25 июня. Спортсмен стал обладателем титула временного чемпиона по версии XFN (X Fight Nights), сообщается на официальной странице организации в Facebook.

В весовой категории до 84 кг соперником узбекистанца стал хорват Зоран Дод (9−8−0). По итогам трех раундов Махмуд Мурадов победил единогласным решением судей.

Действующим чемпионом XFN является голландец Дэвид Рамирес (6−3−0). Изначально Мурадов должен был драться с ним, однако из-за травмы Рамиреса узбекистанский спортсмен вышел на ринг против Зорана Дода.

Мурадов теперь владеет титулами интерконтинентального чемпиона по версии организации World Kickboxing Network, чемпиона мира по версии Caveam и титула временного чемпиона по версии XFN. Он также состоит в клубе The Money Team (TMT), который принадлежит 12-кратному чемпиону мира по боксу американцу Флойду Мейвезеру-младшему.

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Текст: «Газета.uz»      132
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