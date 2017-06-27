Спасатели извлекли руку ребенка из мясорубки

Фото: МЧС
Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
Инцидент произошел в городе Пайшанба Каттакурганского района Самаркандской области. Рука ребенка, игравшего на кухне, застряла в металлической части неработающей электромясорубки.
Родители отвезли ребенка в Самаркандский филиал Республиканского центра скорой медицинской помощи, где врачи порекомендовали обратиться за помощью к спасателям.
Сотрудники областного УЧС совместно с врачами вышеуказанного филиала, используя «болгарку», разрезали корпус мясорубки и освободили руку ребенка.
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