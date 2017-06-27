Спасатели извлекли руку ребенка из мясорубки

Сотрудники УЧС по Самаркандской области с помощью «болгарки» извлекли руку ребенка из мясорубки.

Спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области освободили руку ребенка, застрявшую в электрической мясорубке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Инцидент произошел в городе Пайшанба Каттакурганского района Самаркандской области. Рука ребенка, игравшего на кухне, застряла в металлической части неработающей электромясорубки.

Родители отвезли ребенка в Самаркандский филиал Республиканского центра скорой медицинской помощи, где врачи порекомендовали обратиться за помощью к спасателям.

Сотрудники областного УЧС совместно с врачами вышеуказанного филиала, используя «болгарку», разрезали корпус мясорубки и освободили руку ребенка.