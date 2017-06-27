РУ O`Z ЎЗ
27 июня, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Pixland.uz / xanser

«Моя любовь и преданность — тебе, родной Узбекистан!»

Под таким девизом будет встречено 26-летие государственной независимости Узбекистана.

Сегодня, 18:56   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июня подписал постановление о подготовке и проведении празднования 26-летия государственной независимости страны, которое отмечается 1 сентября, сообщило УзА.

«День независимости — это великая историческая дата обретения нашей страной независимости, появления на карте мира нового, независимого и суверенного государства — Республики Узбекистан, воплощения в жизнь многовековой мечты и устремлений нашего народа, которая всегда с большим воодушевлением отмечается нами как самый великий, самый дорогой праздник», — отмечается в документе.

«С течением времени все больше возрастает огромное значение независимости в жизни и судьбе нынешнего и грядущих поколений, для нашего национального развития в целом. Государственная независимость Узбекистана является прочным фундаментом обеспечения национальных интересов, мирной и спокойной жизни нашего народа, повышения авторитета страны на международной арене», — подчеркивается в тексте постановления.

Республиканской комиссии поручено в недельный срок разработать программу организационно-практических, культурно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, воплощающих в себе главную идею «Моя любовь и преданность — тебе, родной Узбекистан!».

При подготовке программы необходимо исходить из основных положений Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах и Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека».

Летом запланировано проведение заключительного этапа республиканского конкурса «Ты единственная, священная Родина!» на лучшую песню и музыкальное произведение, воспевающие независимость страны. В первой половине августа пройдут республиканский этап конкурса на премию Президента Узбекистана для одаренной молодежи «Нихол», концертная программа с участием победителей, а также традиционные смотр-конкурсы «Самый великий, самый дорогой», «Воспеваем тебя, современник!», «Образ Родины — глазами художника», «Жить во имя Родины!».

Во всех регионах с участием широких слоев населения пройдут просветительские встречи и беседы, литературно-художественных вечера, другие культурные мероприятия, посвященные Дню независимости.

К подготовке праздничных программ будут привлечены творческие группы из сценаристов и режиссеров, писателей и поэтов, композиторов и балетмейстеров, сценических художников, молодых исполнителей, представителей фольклорного искусства.

Текст: «Газета.uz»      68
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:24

Венгрия открыла посольство в Ташкенте

Сегодня, 13:23

Венгрия планирует ежегодно выделять по 30 стипендий для Узбекистана

Сегодня, 12:50

MMA: Махмуд Мурадов завоевал титул временного чемпиона XFN (+видео, фото)

Сегодня, 10:09

Нового посла Нидерландов приняли в МИДе

Сегодня, 10:03

Президент в первый день Рамазан хайита навестил больных

Вчера, 10:00

UZMOBILE предоставляет льготный доступ к ресурсам сети ZiyoNet

24 июня 19:45

ЦБ повышает ставку рефинансирования до 14%

24 июня 12:53

Самолет с пострадавшими в ДТП в Казахстане прибыл в Узбекистан

Популярное

UZMOBILE предоставляет льготный доступ к ресурсам сети ZiyoNet

«Моя любовь и преданность — тебе, родной Узбекистан!»

Венгрия открыла посольство в Ташкенте

ЦБ повышает ставку рефинансирования до 14%