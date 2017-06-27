Венгрия планирует ежегодно выделять по 30 стипендий для Узбекистана

Абдулазиз Камилов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто.

Министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов во вторник встретился с прибывшим в Ташкент с официальным визитом министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто.

Как сообщила пресс-служба МИДа, на встрече обсуждены перспективные совместные проекты в области финансов, сельского и водного хозяйства, переработки сельхозпродукции, образования. В частности, венгерская сторона планирует ежегодно выделять по 30 стипендий для обучения студентов из Узбекистана.

Как отмечалось на встрече, открытие посольства Венгрии в Ташкенте, которое должно состояться 27 июня, позволит на системной основе укреплять двусторонние связи, придать им многоплановый характер.

По завершении переговоров министры подписали Соглашение между Министерством здравоохранения Узбекистана и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в сфере здравоохранения на 2017−2020 годы.