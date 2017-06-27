Президент раскритиковал отдельные отрасли за ситуацию в экспорте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июня провел видеоселекторное совещание, основной темой которого было состояние реализации отечественной продукции на зарубежных рынках. Об этом сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Анализируя положение в сфере экспорта, Шавкат Мирзиёев подверг критике отдельные отрасли экономики, а также «недостаточность ответственности, требовательности и инициативности руководителей».

Он отметил необходимость усиления конкурентоспособности продукции, производимой в республике, на внешних рынках, и последовательного повышения экспортного потенциала. Президент подчеркнул, что это является одним из самых важных факторов сохранения и укрепления экономической стабильности и тенденций высоких темпов роста экономики.

Руководители компаний «Узбекозиковкатхолдинг» Одилхон Рустамов и «Узагроэкспорт» Жамшид Халмухамедов признаны «не соответствующими своей должности».

Главам компаний «Узстройматериалы» Ботиру Зарипову, «Узбекенгилсаноат» Илхому Хайдарову и ассоциации «Узбекчармпойабзали» Максуджону Мансурову был объявлен выговор.

Заместителю премьер-министра Улугбеку Розукулову и министру внешней торговли Эльёру Ганиеву было указано на имеющиеся недостатки и поручено в кратчайшие сроки принять меры по скорейшему устранению проблем в вопросах внешних поставок и обеспечению «ощутимого увеличения» объемов экспорта.

Руководители хокимиятов Ташкентской, Джизакской и Андижанской областей, а также ряда районов республики строго предупреждены за «медлительность в организации экспорта» выращенной в стране плодоовощной продукции.

На совещании была поставлена задача разработки стратегии экспорта по каждой отрасли и региону страны. Кроме того, определены приоритеты по созданию современной инфраструктуры для ведения эффективной деятельности на внешних рынках, активизации работы торговых домов Узбекистана за рубежом, центров логистики, а также совершенствованию деятельности посольств по торгово-экономическому сотрудничеству.