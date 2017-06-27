Президент раскритиковал отдельные отрасли за ситуацию в экспорте

Фото: Канал «Узбекистан»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июня провел видеоселекторное совещание, основной темой которого было состояние реализации отечественной продукции на зарубежных рынках. Об этом сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».
Анализируя положение в сфере экспорта, Шавкат Мирзиёев подверг критике отдельные отрасли экономики, а также «недостаточность ответственности, требовательности и инициативности руководителей».
Он отметил необходимость усиления конкурентоспособности продукции, производимой в республике, на внешних рынках, и последовательного повышения экспортного потенциала. Президент подчеркнул, что это является одним из самых важных факторов сохранения и укрепления экономической стабильности и тенденций высоких темпов роста экономики.
Руководители компаний «Узбекозиковкатхолдинг» Одилхон Рустамов и «Узагроэкспорт» Жамшид Халмухамедов признаны «не соответствующими своей должности».
Главам компаний «Узстройматериалы» Ботиру Зарипову, «Узбекенгилсаноат» Илхому Хайдарову и ассоциации «Узбекчармпойабзали» Максуджону Мансурову был объявлен выговор.
Заместителю премьер-министра Улугбеку Розукулову и министру внешней торговли Эльёру Ганиеву было указано на имеющиеся недостатки и поручено в кратчайшие сроки принять меры по скорейшему устранению проблем в вопросах внешних поставок и обеспечению «ощутимого увеличения» объемов экспорта.
Руководители хокимиятов Ташкентской, Джизакской и Андижанской областей, а также ряда районов республики строго предупреждены за «медлительность в организации экспорта» выращенной в стране плодоовощной продукции.
На совещании была поставлена задача разработки стратегии экспорта по каждой отрасли и региону страны. Кроме того, определены приоритеты по созданию современной инфраструктуры для ведения эффективной деятельности на внешних рынках, активизации работы торговых домов Узбекистана за рубежом, центров логистики, а также совершенствованию деятельности посольств по торгово-экономическому сотрудничеству.
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