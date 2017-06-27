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Фото: «Газета.uz»

Создана комиссия по внедрению систем учета энергии и газа

Президент распорядился подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем учета энергии и газа.

Сегодня, 23:25   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июня подписал распоряжение, которым предусмотрено создание рабочей комиссии по подготовке предложений по внедрению в стране автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа.

Рабочей комиссии, которую возглавил заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров, поручено подготовить, изучив передовой зарубежный опыт, предложения по утверждению единых нормативно-технических требований, государственных стандартов автоматизированных систем и приборов учета, интегрируемых в единую систему.

На основе результатов изучения должны быть разработаны обоснованные концепции внедрения автоматизированных систем в Узбекистане. Намечено локализовать производство современных электронных приборов учета электроэнергии и газа, сопутствующего оборудования и программных продуктов с привлечением иностранного партнера.

К реализации проектов по внедрению автоматизированных систем планируется привлечь местных производителей и финансовые средства. В стране должна быть создана развитая инфраструктура для эффективного функционирования автоматизированных систем, в том числе за счет совершенствования транспортно-логистических услуг, услуг радио и мобильной связи.

В список задач комиссии также включено проведение переговоров и согласование с международными и зарубежными финансовыми институтами-донорами вопросов дальнейших перспектив реализации проектов по внедрению автоматизированных систем.

Запланировано провести переговоры с ведущими зарубежными компаниями, имеющими прогрессивный опыт внедрения автоматизированных систем, а также организовать визит специалистов Узбекистана за рубеж для изучения передового опыта внедрения таких систем, законодательства и правоприменительной практики.

В двухмесячный срок в аппарат Президента должны быть внесены конкретные предложения и проекты нормативно-правовых актов, направленные на реализацию поставленных задач.

Текст: «Газета.uz»      249
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