На автобусных маршрутах столицы обследуют пассажиропоток

Фото: «Газета.uz»
На автобусных маршрутах предприятий компании «Тошшахартрансхизмат» в Ташкенте с 3 июля будет проводиться обследование пассажирских потоков. Об этом говорится в сообщении компании.
Цели обследования — повышение эффективности организации пассажирских перевозок и качества оказываемых услуг, оптимизация автобусных маршрутов и определение рационального количества подвижного состава.
Пассажиров просят своевременно осуществлять оплату за проезд и требовать от кондукторов выдачу разового билета.
Замечания и предложения по качеству оказываемых транспортных услуг можно направлять в «Тошшахартрансхизмат» через сайт компании или по телефону доверия: 1062.
Напомним, весной 2014 года в столице Узбекистана проводилось комплексное обследование пассажиропотока на всех видах пассажирского транспорта, включая метро, автобусы, трамваи и маршрутное такси.
Сегодня, 19:04
Сегодня, 18:56
Сегодня, 17:24
Сегодня, 10:09