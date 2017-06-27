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Фото: «Газета.uz»

На автобусных маршрутах столицы обследуют пассажиропоток

В июле на автобусных маршрутах Ташкента будет проводиться обследование пассажирских потоков.

Сегодня, 20:26   Экономика  

На автобусных маршрутах предприятий компании «Тошшахартрансхизмат» в Ташкенте с 3 июля будет проводиться обследование пассажирских потоков. Об этом говорится в сообщении компании.

Цели обследования — повышение эффективности организации пассажирских перевозок и качества оказываемых услуг, оптимизация автобусных маршрутов и определение рационального количества подвижного состава.

Пассажиров просят своевременно осуществлять оплату за проезд и требовать от кондукторов выдачу разового билета.

Замечания и предложения по качеству оказываемых транспортных услуг можно направлять в «Тошшахартрансхизмат» через сайт компании или по телефону доверия: 1062.

Напомним, весной 2014 года в столице Узбекистана проводилось комплексное обследование пассажиропотока на всех видах пассажирского транспорта, включая метро, автобусы, трамваи и маршрутное такси.

Текст: «Газета.uz»      702
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