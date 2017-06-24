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Фото: «Газета.uz»

Ставка рефинансирования будет повышена

Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение повысить ставку рефинансирования с 28 июня.

Сегодня, 19:45   Экономика  

С 28 июня ставка рефинансирования будет повышена до 14% годовых. Решение об этом было принято на заседании Правления Центрального банка, посвященном обсуждению эффективности мер денежно-кредитной политики по обеспечению стабильности потребительских цен.

Как отмечается, данное решение обусловлено ускорением темпов инфляции за прошедший период и необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

Наряду с сезонными колебаниями и факторами предложения, на уровень инфляции оказали влияние такие монетарные факторы, как ускорение темпов роста кредитования экономики и девальвации национальной валюты по сравнению с прошлым годом. В сложившейся ситуации действующие процентные ставки (ставка рефинансирования с 1 января 2015 года составляет 9% годовых) приводят к росту спекулятивного спроса на кредитные ресурсы и возникновению инфляционных спиралей, сообщается на сайте регулятора.

Решение о повышении ставки рефинансирования рассматривается Центробанком как антиинфляционная мера, нацеленная на ограничение влияния монетарных факторов на рост уровня цен и инфляционных рисков, удержание уровня инфляции в пределах целевых параметров; обеспечение положительных реальных процентных ставок и сбалансированных условий кредитования реального сектора экономики; создание необходимых предпосылок для перехода к режиму рыночного формирования валютного курса; формирование благоприятных экономических условий для развития предпринимательской деятельности путем обеспечения стабильности цен и низких инфляционных ожиданий, стимулирующих инвестиционные вложения на средне- и долгосрочную перспективу.
Ожидается, что ставка рефинансирования будет пересмотрена в сторону снижения по мере стабилизации цен на потребительском рынке и уменьшения инфляционных рисков.

По данным официальной статистики, инфляция в 2016 году составила 5,7% против 5,6% в 2015. В текущем году инфляцию планируется удержать в пределах 5,7−6,7%.

Центральный банк и в дальнейшем продолжит целенаправленную работу по недопущению роста уровня цен и формированию устойчиво низких инфляционных ожиданий в экономике, отмечается в сообщении Центробанка.

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