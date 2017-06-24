РУ O`Z ЎЗ
24 июня, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: МЧС

Самолет с пострадавшими в ДТП в Казахстане прибыл в Узбекистан

Самолет Минобороны Узбекистана доставил из Казахстана 38 граждан, попавших в ДТП, а также тела 9 погибших.

Сегодня, 12:53   Общество  

Специальный военно-транспортный самолет Министерства обороны Узбекистана в субботу в 11:40 доставил в Ташкент тела 9 граждан, погибших в ДТП в Казахстане. На борту самолета также прибыли 38 граждан, находившихся в попавшем в аварию автобусе, включая 7 пострадавших.

Самолет вылетел из Нукуса 23 июня в 19:40 и в 23:00 совершил посадку в аэропорту казахстанского Актобе.

Как сообщила пресс-служба МЧС, тело М. Эргашева на медицинском автомобиле будет доставлено в Джизакскую область, тело Т. Джумаева на самолете «Узбекистон хаво йуллари» — в Термез.

Тела семерых погибших жителей Наманганской, Андижанской и Ферганской областей в 12:40 на воздушном судне Минобороны доставлены в Фергану, где их передадут родственникам.

Местными органами власти будет оказана вся необходимая помощь в проведении похоронных мероприятий.

Пострадавшие в ДТП размещены в медицинских учреждениях Ташкента. Остальным гражданам также будет оказана помощь в отправке по месту проживания.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 22 июня в 10:20 в Актюбинской области на 946-м км автодороги «Самара-Шымкент» в 20 км от п. Карабутак опрокинулся пассажирский рейсовый двухъярусный автобус, следовавший по маршруту «Волгоград-Шымкент». Всего в машине находились 52 человека, включая 50 граждан Узбекистана и 2 граждан Казахстана.

Текст: «Газета.uz»      3 138

Материалы по теме

Комментарии

  • Farrukh Ismailov 24 июня 2017 12:59

    Соболезнования семьям погибших.
    Отрадно, что руководство проявило заботу о своих гражданах, попавших в беду. За Отечество не стыдно!

  • Комолиддин Зайниддинов 24 июня 2017 13:00

    собалезневание семьям погибших.оллох рахмат килсин


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 20:59

Руководство Узбекистана выразило соболезнования родным погибших в Казахстане

Вчера, 17:26

Более 2 тонн наркотиков сожжено в Ташкенте

Вчера, 17:19

Названы имена погибших в ДТП в Казахстане

Вчера, 17:00

LG оснащает флагман G6 новыми функциями и анонсирует модель LG G6+

Вчера, 16:56

Гимнастки Узбекистана удостоились 24 медалей турнира в Италии

Вчера, 14:00

«Сочная долина» подарила большие сердца самым маленьким

Вчера, 11:39

Посол Пакистана завершает миссию в Ташкенте

Вчера, 11:26

Утвержден глава Ассоциации производителей грецкого ореха

Популярное

Фермер Авазбек Касымов: «Я окрылен, хочется работать»

Утвержден глава Ассоциации производителей грецкого ореха

«Узагроэкспорт» лишен монополии на экспорт плодоовощной продукции

Шота Арвеладзе возглавил ФК «Пахтакор»