Самолет с пострадавшими в ДТП в Казахстане прибыл в Узбекистан

Самолет Минобороны Узбекистана доставил из Казахстана 38 граждан, попавших в ДТП, а также тела 9 погибших.

Специальный военно-транспортный самолет Министерства обороны Узбекистана в субботу в 11:40 доставил в Ташкент тела 9 граждан, погибших в ДТП в Казахстане. На борту самолета также прибыли 38 граждан, находившихся в попавшем в аварию автобусе, включая 7 пострадавших.

Самолет вылетел из Нукуса 23 июня в 19:40 и в 23:00 совершил посадку в аэропорту казахстанского Актобе.

Как сообщила пресс-служба МЧС, тело М. Эргашева на медицинском автомобиле будет доставлено в Джизакскую область, тело Т. Джумаева на самолете «Узбекистон хаво йуллари» — в Термез.

Тела семерых погибших жителей Наманганской, Андижанской и Ферганской областей в 12:40 на воздушном судне Минобороны доставлены в Фергану, где их передадут родственникам.

Местными органами власти будет оказана вся необходимая помощь в проведении похоронных мероприятий.

Пострадавшие в ДТП размещены в медицинских учреждениях Ташкента. Остальным гражданам также будет оказана помощь в отправке по месту проживания.

По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 22 июня в 10:20 в Актюбинской области на 946-м км автодороги «Самара-Шымкент» в 20 км от п. Карабутак опрокинулся пассажирский рейсовый двухъярусный автобус, следовавший по маршруту «Волгоград-Шымкент». Всего в машине находились 52 человека, включая 50 граждан Узбекистана и 2 граждан Казахстана.