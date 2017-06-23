Утвержден глава Ассоциации производителей грецкого ореха

Главой Ассоциации производителей и экспортеров грецкого ореха стал Камол Абдуллоев.

Председателем Ассоциации производителей и экспортеров грецкого ореха Узбекистана утвержден Камол Абдуллоев. Постановление об этом 21 июня издал Кабинет Министров, сообщил портал правительства.

Асоциация производителей и экспортеров грецкого ореха была образована постановлением Президента от 1 июня в целях увеличения объемов производства грецкого ореха, создания современных плантаций и внедрения интенсивных технологий в сферу.

Учредителями ассоциации, которая разместилась в Самарканде, стали компании Sam antep gilam (SAG), SAG agro, «МТП SAG agro», Научно-исследовательский центр ореховодства, Центр логистики грецкого ореха и территориальные ООО «Ёнгокагро» в Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской и Ташкентской областях.

Камол Абдуллоев является руководителем SAG.

Источник фото — сайт Potrebiteli.uz.