Samarqand Darvoza запускает акцию «-30% на все»

C 23 по 26 июня в ТРЦ Samarqand Darvoza можно купить обувь, одежду и аксессуары от мировых брендов со скидкой 30%.

С 23 по 26 июня в ТРЦ Samarqand Darvoza действует акция: «-30% на все». Организаторы приглашают всех обновить гардероб одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой от мировых брендов по выгодным ценам.

Участвуют следующие бренды второго этажа ТРЦ Samarqand Darvoza:

Etam, I am, Yves Rocher, Bata, Celio, Cacharel, Colin’s,

Flormar, Pimkie, Jennyfer, Guess, Koton, Morgan,

Okaidi, Pablosky, Koton Kids, BHS, U.S. Polo Assn.

В акции также участвует магазин Erkatoy на четвертом этаже Samarqand Darvoza. Подробнее по ссылке.

* Скидка не суммируется с другими акциями и скидками.

** Акция не распространяется на новые коллекции.

Адрес: ТРЦ Samarqand Darvoza, ул. Караташ, 5А, 2 этаж.

Телефон: 205−00−55.

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza

Instagram: @samdarvoza

Telegram: t.me/samarqanddarvoza

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