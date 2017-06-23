Samarqand Darvoza запускает акцию «-30% на все»

С 23 по 26 июня в ТРЦ Samarqand Darvoza действует акция: «-30% на все». Организаторы приглашают всех обновить гардероб одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой от мировых брендов по выгодным ценам.
Участвуют следующие бренды второго этажа ТРЦ Samarqand Darvoza:
В акции также участвует магазин Erkatoy на четвертом этаже Samarqand Darvoza. Подробнее по ссылке.
* Скидка не суммируется с другими акциями и скидками.
** Акция не распространяется на новые коллекции.
Адрес: ТРЦ Samarqand Darvoza, ул. Караташ, 5А, 2 этаж.
Телефон: 205−00−55.
Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza
Instagram: @samdarvoza
Telegram: t.me/samarqanddarvoza
На правах рекламы. Товары сертифицированы.
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