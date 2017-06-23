РУ O`Z ЎЗ
23 июня, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Риаз Хуссаин Бухари.

Фото: Шахриёр Тургунбаев / МИД

Посол Пакистана завершает миссию в Ташкенте

Министр иностранных дел принял посла Пакистана Риаза Хуссаина Бухари, завершающего миссию в Ташкенте.

Сегодня, 11:39   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 июня принял посла Пакистана Риаза Хуссаина Бухари, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече были обсуждены приоритеты дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых 8 июня в ходе переговоров Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Стороны подтвердили приверженность укреплению взаимодействия как в двустороннем плане, так и в формате ШОС, полноправным членом которой при поддержке Узбекистана и других государств стал Пакистан.

Министр в связи с завершением четырехлетней дипломатической миссии посла отметил его плодотворную работу в стране и личный вклад в укрепление многоплановых связей между Узбекистаном и Пакистаном

Риаз Хуссаин Бухари выразил признательность руководству Узбекистана за поддержку его деятельности на посту главы дипмиссии в Ташкенте.

Текст: «Газета.uz»      248
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:26

Утвержден глава Ассоциации производителей грецкого ореха

Сегодня, 11:14

Новую концепцию развития футбола примут в сентябре

Сегодня, 11:00

Samarqand Darvoza запускает акцию «-30% на все»

Сегодня, 09:00

Минеральная вода «Боржоми» поможет жить с силой вулкана

Вчера, 20:51

Шавкат Мирзиёев приехал из Маргилана в Коканд на поезде

Вчера, 20:11

Фермер Авазбек Касымов: «Я окрылен, хочется работать»

Вчера, 19:52

Узбекистанцы завоевали «золото» и «серебро» ЧМ по тяжелой атлетике

Вчера, 17:33

Президент посетил реконструируемый парк Эркина Вахидова в Маргилане

Популярное

Министром высшего и среднего специального образования назначен Ином Маджидов

Президент прибыл в Ферганскую область

МВД опубликовало список организаций Ташкента, задолжавших по штрафам УБДД

Торгово-промышленную палату возглавил Адхам Икрамов