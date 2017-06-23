Посол Пакистана завершает миссию в Ташкенте

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 июня принял посла Пакистана Риаза Хуссаина Бухари, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече были обсуждены приоритеты дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых 8 июня в ходе переговоров Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Стороны подтвердили приверженность укреплению взаимодействия как в двустороннем плане, так и в формате ШОС, полноправным членом которой при поддержке Узбекистана и других государств стал Пакистан.

Министр в связи с завершением четырехлетней дипломатической миссии посла отметил его плодотворную работу в стране и личный вклад в укрепление многоплановых связей между Узбекистаном и Пакистаном

Риаз Хуссаин Бухари выразил признательность руководству Узбекистана за поддержку его деятельности на посту главы дипмиссии в Ташкенте.