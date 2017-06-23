LG оснащает флагман G6 новыми функциями и анонсирует модель LG G6+

В следующем месяце компания LG Electronics расширяет функциональные возможности флагманского смартфона LG G6, добавив новые функции защиты данных и усовершенствовав пользовательский интерфейс. Среди добавленных возможностей — функции «Разблокировка смартфона при помощи распознавания лица», «Экономия энергопотребления» и «Предупреждение о перекрытом объективе камеры». Они станут доступны в уже выпущенных устройствах с появлением обновления прошивки, а также будут предустановлены на всех новых смартфонах LG G6. Помимо этого компания LG анонсирует новую модель — LG G6+. Она имеет увеличенный объем памяти и демонстрирует исключительно высокое качество воспроизведения звука.

Разработанная компанией LG функция защиты данных при помощи распознавания лица более удобна в работе, чем аналогичные технологии, уже существующие на рынке. Владелец LG G6 сможет разблокировать смартфон, просто поднеся аппарат к лицу. Нажимать какие-либо кнопки при этом не требуется. Смартфон автоматически сверяет изображение с внесенным ранее в память устройства и осуществляет разблокировку. Как правило, на это уходит менее одной секунды. Камера активируется, только когда телефон поднесен к лицу, поэтому не происходит излишнего расхода аккумулятора.

Благодаря усовершенствованной архитектуре процессора смартфона LG G6 стало возможным внедрение еще одной новой функции — «Экономия энергопотребления». Она повышает удобство работы со сторонними приложениями, не вызывая дополнительной нагрузки на аккумулятор и не занимая каналы связи.

Функция «Предупреждение о перекрытом объективе камеры» помогает фотолюбителям не испортить отличный снимок, случайно прикоснувшись к объективу пальцем. Камера LG G6 имеет весьма широкий угол обзора, поэтому в момент съемки в объектив случайно может попасть палец владельца смартфона. Новая функция выводит на экран предупреждение перед съемкой, если в кадре появилась такая помеха.

Помимо обновления прошивки, компания LG начинает выпуск LG G6 в двух новых цветах: морской темно-синий и темно-золотой. Задняя панель корпуса новых смартфонов будет покрыта специальной пленкой, создающей оптический эффект. FullVision дисплей с диагональю 5,7 дюйма обрамлен тонкой черной рамкой, придающей аппарату стильный внешний вид.

Новая модель LG G6+ унаследовала инновации, реализованные ранее в LG G6, и будет оснащена объемом памяти 128 ГБ. В комплекте будут прилагаться премиальные наушники B&O PLAY, чтобы пользователи могли в полной мере насладиться высоким качеством звука, создаваемого встроенным в смартфон 32-битным Hi-Fi Quad ЦАП. В ряде стран смартфон будет представлен с функцией поддержки беспроводной зарядки.

«Мы всегда стремимся оснастить смартфоны серии G самыми актуальными технологиями, которые, как мы считаем, придутся по вкусу максимально широкому кругу пользователей, — отметил Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications Company. — Появление LG G6+ с новыми функциями и цветами корпуса предоставляет потребителям еще более широкие возможности выбора при приобретении смартфона».

Точные даты обновления прошивки и поступления LG G6+ в продажу будут объявлены в каждой стране отдельно.

* Характеристики могут отличаться в разных странах.

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