«Сочная долина» подарила большие сердца самым маленьким

Под сердцем у будущей мамы стучит крошечное сердечко. Оно выбивает ритм, сигнализируя: «Я — здесь, я скоро приду к тебе, мама». Малыш ждет своего часа, чтобы выйти на свет и впервые протянуть ручонки к солнышку. Его ждут и любят.

Но не всегда все получается так, как ждешь. Бывает, что крошка-метроном дает сбой. И тогда появляется угроза, что маленькое создание так и не увидит этот мир. Правда, так бывает не всегда. Порой малыши приходят, но затем следуют долгие годы тяжелых переживаний родителей за каждый сердечный удар своего ребенка. И тогда в семье моменты отчаяния сменяются робкой надеждой на помощь, на чудо.

Болезнь, о которой идет речь — врожденный порок сердца. С самого рождения и до конца за жизнь такого ребенка дрожат и родители, и врачи. Но, к сожалению, операция не всегда доступна. И тут возникают вопросы: «Как же так? Ведь лечение детей в Узбекистане бесплатное?». Да, бесплатна вся детская медицина республики. Но оксигенаторов, без которых невозможно делать операции на открытом сердце, для всех нуждающихся все же не хватает. А деткам с пороком сердца операцию необходимо делать как можно раньше, пока оно не деформировано, тогда и ребенок быстрее восстановится, и сердце будет работать нормально — так объясняют врачи.

Пятнадцати малышам повезло. В рамках акции «Спасем жизнь вместе» представители ТМ «Сочная долина» нашли возможность прооперировать этих детишек, которым был с рождения поставлен страшный диагноз. В течение ноября 2015 года часть средств от каждой проданной пачки сока «Сочная долина» перечислялась на благотворительный счет Ташкентского медицинского педиатрического института. На собранные деньги были приобретены пятнадцать специальных аппаратов — оксигенаторов, и в январе-феврале 2016 года операции были сделаны.

Сегодня, спустя целый год, все прооперированные дети чувствуют себя прекрасно. И если посмотреть в глаза таким крошечным созданиям с пороком сердца, то можно увидеть недетский взгляд, напряженное внимание ко всему. Малыш как будто спрашивает: «Что я тебе плохого сделал, что ты меня не принимаешь?»

Именно на этот вопрос и дает ответ акция «Спасем жизнь вместе». Люди, участвующие в ней, словно говорят ребенку: «Ты нужен нам, и мы тебя защитим».

К слову о врачах: ТМ «Сочная долина» благодарит руководство Ташкентского медицинского педиатрического института за содействие в проведении акции «Спасем жизни вместе». И, конечно же, низкий поклон всем врачам Центра детской кардиохирургии.

Слова благодарности и самые искренние и добрые пожелания передают и те, кому помогла эта акция:

Мама 5-летнего Музаффарбека Абдувалиева, Мунира из Ферганской области и сегодня плачет, глядя на своего сынишку, но теперь от счастья:

— Пусть те, кто помог нам, никогда не знают бед. Я до сих пор думаю, как получилось, что мы оказались среди тех, кому повезло. Никто лучше матери не может знать — каково это, сидеть по ночам у кроватки и прислушиваться к дыханию своего спящего ребенка. Только добрые люди способны на такое чудо — дать надежду и веру тем, кто в ней нуждается. Спасибо.

Папа 4-летнего Фахриддина Тураева, Хусан-йук из Сурхандарьинской области:

— Мы всей семьей мечтали о том, что наш Фахриддин поправится и вырастет здоровым и сильным мальчиком. Кто является поддержкой отцу во всех делах, как не сын? Было больно смотреть, как страдает жена и как мучается ребенок. Я — мужчина, но мне было тяжело до слез. То, что вообще придумали такую акцию — великое дело. Даже одна спасенная детская жизнь — чудо и подвиг. А здесь их пятнадцать. Если акция продлится, значит будут еще дети, которые получат надежду на здоровое и спокойное будущее. Большой вам рахмат за это, дорогие организаторы акции «Спасем жизнь вместе».

Да, последний собеседник прав. Если акция продлится, значит будут еще дети, которые получат надежду на здоровое и спокойное будущее. И каждый из нас сегодня может стать причастен к этому вкладу — вкладу в стук детского сердечка, улыбки матери, спокойствия в чьем-то доме.

На правах рекламы.