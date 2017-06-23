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Фото: «Камолот-спорт-саломатлик»

Гимнастки Узбекистана удостоились 24 медалей турнира в Италии

Представительницы Узбекистана стали победителями и призерами международного турнира по художественной гимнастике в Италии.

Сегодня, 16:56   Спорт  

Спортсменки из Узбекистана завоевали 24 медали на международном турнире по художественной гимнастике Summer Trophy, проходящем 22−24 июня в Розето-дельи-Абруцци (Италия).

Гимнастки из команды «Камолот-спорт-саломатлик» удостоились 11 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. В соревнованиях участвуют 162 представительницы из 10 стран.

Камилла Астанова, Диера Маннанова, Висола Мирахмедова, Эзоза Нурмухамедова, Лазиза Мирзакаримова, Камола Кабилбекова, Мубина Камолова, Жасмин Ниязова и Муштарий Шоназарова стали победителям в отдельных видах и призерами в многоборье.

Текст: «Газета.uz»      453
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