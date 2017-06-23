Гимнастки Узбекистана удостоились 24 медалей турнира в Италии

Фото: «Камолот-спорт-саломатлик»
Спортсменки из Узбекистана завоевали 24 медали на международном турнире по художественной гимнастике Summer Trophy, проходящем 22−24 июня в Розето-дельи-Абруцци (Италия).
Гимнастки из команды «Камолот-спорт-саломатлик» удостоились 11 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. В соревнованиях участвуют 162 представительницы из 10 стран.
Камилла Астанова, Диера Маннанова, Висола Мирахмедова, Эзоза Нурмухамедова, Лазиза Мирзакаримова, Камола Кабилбекова, Мубина Камолова, Жасмин Ниязова и Муштарий Шоназарова стали победителям в отдельных видах и призерами в многоборье.
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