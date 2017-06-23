РУ O`Z ЎЗ
23 июня, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Новую концепцию развития футбола примут в сентябре

Новая структура, новый руководящий состав, изменения в ПФЛ, развитие детского и взрослого видов спорта — планы развития футбола на 2017−2020 годы.

Сегодня, 11:14   Спорт  

В сентябре Федерацией футбола Узбекистана (ФФУ) будет принята новая концепция развития узбекского футбола. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил генеральный секретарь федерации Сардор Рахматуллаев.

«В сентябре состоится отчетно-выборная конференция ФФУ. На ней будет избран новый состав федерации. Новая структура, новый руководящий состав, изменения в Профессиональной футбольной лиге, развитие детского и взрослого футбола — эта программа намечена на 2017−2020 годы», — рассказал Сардор Рахматуллаев.

Говоря о выступлении национальной команды на отборочном этапе к чемпионату мира-2018, он признал наличие ошибок, но отметил, что ФФУ и тренерский штаб предпринимают все усилия для получения прямой путевки на мундиаль.

«Контракт с главным тренером Самвелом Бабаяном рассчитан до конца отборочного турнира, и если он не справится с возложенной задачей, то может быть отправлен в отставку. Но на данный момент у нас есть очень хорошие шансы завоевать прямую путевку на ЧМ. Эта возможность появилась не сама по себе. В этом большая роль тренерского штаба», — подчеркнул генсек ФФУ.

По его словам, у основного соперника в борьбе за прямую путевку — Южной Кореи — дела обстоят хуже. Судьба «Азиатских тигров» зависит не от них, в то время как у команды Узбекистана «все в ее руках».

Текущее положение команд в азиатском отборочном турнире.

«Если Узбекистан победит в оставшихся двух играх, то, несмотря на результаты Южной Кореи, национальная команда получит прямую путевку на ЧМ. Например, Южная Корея набрала три очка с Катаром, Узбекистан — шесть. Учитывая именно эти аспекты, ФФУ приняла решение оставить Самвела Бабаяна на своей должности», — пояснил он.

Сардор Рахматуллаев также отметил, что за итоговый результат национальной сборной отвечает не только тренерский штаб, но и Федерация футбола.

В рамках пресс-конференции была поднята тема договорных матчей. Председатель экспертной комиссии ФФУ по выявлению договорных матчей Ахрол Иноятов заявил, что в текущем сезоне Высшей лиги Узбекистана не было обнаружено сговора между командами или с судьями. При выявлении таких случаев будут приняты соответствующие меры, подчеркнул «офицер по чистоте футбола».

«Если вы обратите внимание на турнирную таблицу, то между командами, занимающими лидирующие места и идущими следом, разница лишь в два-три очка. В целом игры становятся все более красочными», — отметил он.

Текст: «Газета.uz»      1 618
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:39

Посол Пакистана завершает миссию в Ташкенте

Сегодня, 11:26

Утвержден глава Ассоциации производителей грецкого ореха

Сегодня, 11:00

Samarqand Darvoza запускает акцию «-30% на все»

Сегодня, 09:00

Минеральная вода «Боржоми» поможет жить с силой вулкана

Вчера, 20:51

Шавкат Мирзиёев приехал из Маргилана в Коканд на поезде

Вчера, 20:11

Фермер Авазбек Касымов: «Я окрылен, хочется работать»

Вчера, 19:52

Узбекистанцы завоевали «золото» и «серебро» ЧМ по тяжелой атлетике

Вчера, 17:33

Президент посетил реконструируемый парк Эркина Вахидова в Маргилане

Популярное

МВД опубликовало список организаций Ташкента, задолжавших по штрафам УБДД

26 июня будет выходным днем

Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане

«Узагроэкспорт» лишен монополии на экспорт плодоовощной продукции