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Руководство Узбекистана выразило соболезнования родным погибших в Казахстане

В Актобе направлен специальный самолет для доставки тел погибших в ДТП в Узбекистан. Руководство страны выразило соболезнования родным жертв.

Сегодня, 20:59   Политика  

22 июня в 10:20 часов в Айтекебийском районе Актюбинской области Республики Казахстан на 946-м километре автомобильной дороги «Самара-Шымкент» в 20 км от поселка Карабутак произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухъярусного автобуса марки «Мерседес» (государственный номер Н 011 LMM), следовавшего по маршруту Волгоград (Россия) — Шымкент (Казахстан). В автобусе находились 52 человека, из которых 50 граждан Узбекистана и 2 гражданина Казахстана.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли 9 человек (все — граждане Узбекистана), пострадали 18 человек (17 — граждане Республики Узбекистан, 5 из которых госпитализированы в центральную районную больницу Айтекебийского района Актюбинской области).

МЧС Республики Узбекистан организована телефонная «горячая линия» для получения информации о состоянии пострадавших и иных связанных с происшествием вопросов. В город Актобе направлен специальный самолет для доставки тел погибших на территорию Республики Узбекистан.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, руководство страны выразило свои глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Текст: «Газета.uz»      482
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