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Минеральная вода «Боржоми» поможет жить с силой вулкана

«Боржоми» активизирует энергетический обмен, улучшает функционирование внутренних органов и помогает бороться с лишними килограммами.

Сегодня, 09:00   Общество     на правах рекламы

Минеральная вода «Боржоми» стала по-настоящему легендарной. Это доказывает не только ее история, но и популярность среди покупателей в настоящее время. Производитель предлагает всем ознакомиться с ее полезными свойствами.

По происхождению вода «Боржоми» является вулканической. Перед тем как попасть на поверхность земли, она проделывает путь в 8−10 км из глубинных слоев при помощи выталкивающего ее углекислого газа. Отличается «Боржоми» от других минеральных вод тем, что она остается на момент выхода на поверхность теплой. А в процессе пути она успевает обогатиться всеми минералами и полезными микроэлементами кавказских гор.

О ее уникальных свойствах написано более 200 научных работ, и исследования продолжаются до сих пор.

Состав воды очень насыщен различными химическими соединениями и полезными компонентами, которых насчитывается более 80 видов.

Попадая в организм, вода «Боржоми» дает щелочную реакцию и поэтому оказывает во многих случаях оздоровительное воздействие на организм.

Полезно пить минеральную воду «Боржоми» тем людям, которые регулярно переносят тяжелые физические нагрузки или спортивные тренировки. Из-за нарушения водно-солевого баланса организм быстро устает. Вода же способна восстановить норму утраченных солей и вернуть организму заряд бодрости и энергии.

«Боржоми» активизирует энергетический обмен, приводит в нужный лад функционирование внутренних органов и помогает бороться с лишними килограммами.

Минеральная вода «Боржоми», которая продается на рынке Узбекистана, импортируется из Боржоми (Грузия). Здесь работают 2 разливочных завода: первый специализируется на розливе воды в стеклянные бутылки, второй — в ПЭТ-бутылки. За последние десять лет было проведено полное переоборудование и модернизация заводов, благодаря чему сегодня они являются лидерами отрасли как по объему выпускаемой продукции, так и по уровню применяемых инновационных технологий.

Купить или заказать минеральную воду «Боржоми» на корпоратив, свадьбу, юбилей или иное торжество, а также в офис или на дом можно по телефону (+99899) 839−09−09.

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