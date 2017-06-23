Названы имена погибших в ДТП в Казахстане

Министерство иностранных дел Узбекистана представило список граждан, погибших и пострадавших в ДТП в Казахстане.

Посольство Узбекистана в Казахстане сообщило имена граждан Узбекистана, погибших и госпитализированных в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Актюбинской области Казахстана.

22 июня в 10:20 в 20 км от поселка Карабутак Айтекебийского района на 946-м км трассы Самара-Шымкент перевернулся двухэтажный пассажирский автобус марки Mersedes-Benz. В автобусе находились 52 человека — 50 граждан Узбекистан и 2 гражданина Казахстана. Погибли 9 граждан Узбекистана, 18 человек, включая 17 граждан Узбекистана и 1 гражданина Казахстана, получили ранения.

Как уточнила пресс-служба МИД Узбекистана, пострадавшим оказывается медицинская помощь в больнице поселка «Комсомол» Айтекебийского района. Получившие легкие ранения в результате ДТП граждане проходят психологическую реабилитацию.

Информация о погибших и пострадавших гражданах передана в подразделения Министерства внутренних дел Узбекистана и областные хокимияты для оповещения родственников и близких.

Граждане, погибшие в ДТП в Казахстане 22 июня

Джумаев Тоштемир Ахмадович, 24.07.1988 г. р ., прописан по адресу: Сурхандарьинская обл., Бандиханский район, ССГ «Бандихон», ул. Кизилкалок. Эргашев Музаффар Абубакирович, 22.04.1991 г. р ., Джизакская обл., Зарбдорский район, ССГ «Бандихон», ул. Кизилкалок. Каххоров Улмасбек Буронбоевич, 17.03.1982 г. р ., Андижанская обл., Мархаматский район, ССГ «Кутарма», ул. Кичик кутарма. Алиев Шохрухбек Шавкат угли, 22.11.1990 г. р ., Андижанская обл., Бозский район, ССГ «Ховас», ул. Заврок. Муминов Абдурасулхон Парпиевич, 12.10.1984 г. р ., Наманганская обл., Янгикурганский район, ССГ «Зарбдор». Холбоев Анваржон Акрамжонович, 30.08.1988 г. р ., Ферганская обл., Ёзовонский район, ССГ «Катартол», ул. Пинаж. Турсунов Кудратали Рустамалиевич, 20.06.1981 г. р ., Наманганская обл., Чустский район, ССГ «Шуркент». Курбонов Икболжон Илхомжонович, 13.05.1987 г. р ., Ферганская обл., Риштанский район, ССГ «Мехнатобод». Кодиров Зохиджон Зоирович, 15.04.1982 г. р ., Ферганская обл., Бешарыкский район, ССГ «Яккатут».

Список госпитализированных граждан Узбекистана