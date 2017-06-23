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Фото: inform.kz

Названы имена погибших в ДТП в Казахстане

Министерство иностранных дел Узбекистана представило список граждан, погибших и пострадавших в ДТП в Казахстане.

Сегодня, 17:19   Общество  

Посольство Узбекистана в Казахстане сообщило имена граждан Узбекистана, погибших и госпитализированных в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Актюбинской области Казахстана.

22 июня в 10:20 в 20 км от поселка Карабутак Айтекебийского района на 946-м км трассы Самара-Шымкент перевернулся двухэтажный пассажирский автобус марки Mersedes-Benz. В автобусе находились 52 человека — 50 граждан Узбекистан и 2 гражданина Казахстана. Погибли 9 граждан Узбекистана, 18 человек, включая 17 граждан Узбекистана и 1 гражданина Казахстана, получили ранения.

Как уточнила пресс-служба МИД Узбекистана, пострадавшим оказывается медицинская помощь в больнице поселка «Комсомол» Айтекебийского района. Получившие легкие ранения в результате ДТП граждане проходят психологическую реабилитацию.

Информация о погибших и пострадавших гражданах передана в подразделения Министерства внутренних дел Узбекистана и областные хокимияты для оповещения родственников и близких.

Граждане, погибшие в ДТП в Казахстане 22 июня

  1. Джумаев Тоштемир Ахмадович, 24.07.1988 г. р., прописан по адресу: Сурхандарьинская обл., Бандиханский район, ССГ «Бандихон», ул. Кизилкалок.
  2. Эргашев Музаффар Абубакирович, 22.04.1991 г. р., Джизакская обл., Зарбдорский район, ССГ «Бандихон», ул. Кизилкалок.
  3. Каххоров Улмасбек Буронбоевич, 17.03.1982 г. р., Андижанская обл., Мархаматский район, ССГ «Кутарма», ул. Кичик кутарма.
  4. Алиев Шохрухбек Шавкат угли, 22.11.1990 г. р., Андижанская обл., Бозский район, ССГ «Ховас», ул. Заврок.
  5. Муминов Абдурасулхон Парпиевич, 12.10.1984 г. р., Наманганская обл., Янгикурганский район, ССГ «Зарбдор».
  6. Холбоев Анваржон Акрамжонович, 30.08.1988 г. р., Ферганская обл., Ёзовонский район, ССГ «Катартол», ул. Пинаж.
  7. Турсунов Кудратали Рустамалиевич, 20.06.1981 г. р., Наманганская обл., Чустский район, ССГ «Шуркент».
  8. Курбонов Икболжон Илхомжонович, 13.05.1987 г. р., Ферганская обл., Риштанский район, ССГ «Мехнатобод».
  9. Кодиров Зохиджон Зоирович, 15.04.1982 г. р., Ферганская обл., Бешарыкский район, ССГ «Яккатут».

Список госпитализированных граждан Узбекистана

  1. Холматов Исламжан Одимович, 30.05.1981 г. р.
  2. Тагаев Исмаил Абдуллаевич, 1.03.1980 г. р.
  3. Насиров Гуломжан Абдужаббарович, 25.09.1980 г. р.
  4. Хужаев Шермонат Хурмонотович, 2.03.1988 г. р.
  5. Насипов Алимжан Абдихалидович, 2.11.1977 г. р.
Текст: «Газета.uz»      3 277
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