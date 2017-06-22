РУ O`Z ЎЗ
22 июня, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: НОК

Узбекистанцы завоевали «золото» и «серебро» ЧМ по тяжелой атлетике

Тяжелоатлеты Узбекистана стали призерами юниорского чемпионата мира в Токио.

Сегодня, 19:52   Спорт  

Представители Узбекистана стали чемпионом и вице-чемпионом юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего 15−23 июня в Токио, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В весовой категории до 94 кг Фарходбек Собиров стал чемпионом мира среди юниоров, набрав в сумме результат 390 кг — 180 кг в рывке («золото») и 210 кг в толчке («золото»). Второе место занял беларус Яугени Циханцоу, поднявший в сумме 378 кг (рывок — 171 кг, толчок — 207 кг). Бронзовой награды удостоился иранец Рахман Оурамех — 364 кг (рывок — 159 кг, толчок — 205 кг).

Видео выступления Фарходбека Сабирова

В весе до 77 кг Шахзод Худайбергенов завоевал серебряную медаль, в сумме двоеборья подняв 338 кг — 152 кг в рывке («бронза») и 186 кг в толчке («серебро»). Победу одержал кубинец Ейсон Лопес с общим результатом 356 кг (рывок — 161, толчок — 195). На третьем месте оказался россиянин Вячеслав Яркин — 335 кг (рывок — 152, толчок — 183).

Фото: iwf.net.

Текст: «Газета.uz»      471
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:11

Фермер Авазбек Касымов: «Я окрылен, хочется работать»

Сегодня, 17:33

Президент посетил реконструируемый парк Эркина Вахидова в Маргилане

Сегодня, 17:25

Huawei выступает на пути технологичного образования с решением Smart Class

Сегодня, 17:02

Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане

Сегодня, 12:26

Нового посла Ватикана приняли в МИДе

Сегодня, 12:23

«Перестановки положительно скажутся на работе правительства» — Садык Сафаев

Сегодня, 12:00

«Все решения внутри ШОС принимаются на основе консенсуса» — Элдор Арипов

Сегодня, 10:41

Президент прибыл в Ферганскую область

Популярное

«Узбекнефтегаз» проведет ребрендинг

Абдулла Арипов пообщался с предпринимателями

26 июня будет выходным днем

МВД опубликовало список организаций Ташкента, задолжавших по штрафам УБДД