Узбекистанцы завоевали «золото» и «серебро» ЧМ по тяжелой атлетике

Представители Узбекистана стали чемпионом и вице-чемпионом юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего 15−23 июня в Токио, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В весовой категории до 94 кг Фарходбек Собиров стал чемпионом мира среди юниоров, набрав в сумме результат 390 кг — 180 кг в рывке («золото») и 210 кг в толчке («золото»). Второе место занял беларус Яугени Циханцоу, поднявший в сумме 378 кг (рывок — 171 кг, толчок — 207 кг). Бронзовой награды удостоился иранец Рахман Оурамех — 364 кг (рывок — 159 кг, толчок — 205 кг).

Видео выступления Фарходбека Сабирова

В весе до 77 кг Шахзод Худайбергенов завоевал серебряную медаль, в сумме двоеборья подняв 338 кг — 152 кг в рывке («бронза») и 186 кг в толчке («серебро»). Победу одержал кубинец Ейсон Лопес с общим результатом 356 кг (рывок — 161, толчок — 195). На третьем месте оказался россиянин Вячеслав Яркин — 335 кг (рывок — 152, толчок — 183).

Фото: iwf.net.