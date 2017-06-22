Huawei выступает на пути технологичного образования с решением Smart Class

Компания ИП ООО Huawei Tech Investment Tashkent (бренд Huawei), являющаяся мировым лидером телекоммуникационных и ИКТ-решений, также активно продвигает свой бренд в разработке мобильных устройств. Кроме этого, компания, придерживаясь инновационных взглядов, активно продвигает решения в сфере образования, медицины и транспортных услуг. Одним из успешных проектов компании в Узбекистане (2012−2014 годы) является проект «Электронное образование» (e-Learning), который успешно был внедрен в более 80 вузов и учебных заведений Узбекистана.

Начиная с 2016 года компания начала уделять большое внимание решению Smart Class, при помощи которого ученики в интерактивном режиме могут связываться с наставником и получать как общие, так и индивидуальные задания. Данное решение способствует индивидуальному подходу и развитию учеников как в гуманитарной, так и в технологических сферах. Специализированная школа № 59 с углубленным обучением китайского языка, расположенная в Ташкенте, одна из первых получила такой класс. Начиная со следующего учебного года она сможет способствовать развитию учеников при помощи программного обеспечения и smart-решений.

В 2016 году на базе smart-технологий компания Huawei открыла авторизованную академию HAINA при ТУИТ, где ежегодно планируется выпускать более 200 специалистов для рынка телекоммуникаций.

«Наша компания не стоит на месте. В прошлом году мы открыли Сетевую академию совместно с ТУИТ, предложили свои smart-решения и систему видеоконференции для филиала университета им. Плеханова, а в этом году мы продвигаем концепцию Smart Class для общеобразовательных школ. Мы надеемся, что наш пилотный проект будет пригоден эффективному развитию юных учеников в получении новейших и современных знаний. В будущем мы готовы помочь Министерству народного образования внедрять концепцию Smart Class и в других регионах Узбекистана», — сказал Ван Пэн, генеральный директор компании Huawei Tech Investment Tashkent.

Кроме концепции Smart Class, гости, посетившие школу № 59, смогли также ознакомиться с лингафонным кабинетом, который был предоставлен посольством КНР в Узбекистане.

О проекте «Электронное образование» компании Huawei:

Компания Huawei в глобальном масштабе выделяется тем, что большое внимание уделяет научным исследованиям и разработкам в сфере ИКТ и мобильных технологий. Работая в Узбекистане более 15 лет и будучи одним самых инновационных брендов, Huawei одной из первых запустила проект «Электронное образование». В результате реализации проекта «Национальной сети электронного образования» более 80 учебных заведений (учебные заведения Министерства высшего и среднего специального образования, Фонд Президента Республики Узбекистан «Истеъдод» и 3 учебных центра) были подключены к единой корпоративной сети «Электронного образования» со скоростью до 1 Гбит/с. В каждом ВУЗе созданы мультимедийные аудитории на базе ВКС Huawei.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.