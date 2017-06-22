Государства, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества, имеют равные права и возможности для отстаивания своих национальных интересов, несмотря на сильную разницу в потенциале — экономическом, военном и демографическом. Об этом на заседании Международного пресс-клуба заявил директор информационно-аналитического Центра международных отношений при МИД Узбекистана Элдор Арипов.

«В уставе ШОС подчеркивается, что все решения внутри ШОС принимаются исключительно на основе принципа консенсуса. То есть даже если какое-то маленькое государство, скажем, условно выступает против, то это решение попросту будет не принято», — подчеркнул он.

Кроме того, ШОС присущ «шанхайский дух» — кодекс поведения, в рамках которого страны берут на себя обязательство развивать сотрудничество на основе принципов доверия, взаимоуважения и взаимного учета интересов, отметил Элдор Арипов.

Говоря о различном потенциале стран-участниц организации, директор центра заявил, что «нас внутри ШОС объединяют общая повестка, общие интересы». «В этом плане совокупный потенциал ШОС во многом расширяет возможности отдельных государств для продвижения общей для всех повестки. Например, борьба с терроризмом — для нас эффективнее сотрудничать вместе в этой сфере и добиваться результата. Это касается и других сфер», — сказал Элдор Арипов.

Он признал, что процесс расширения организации несет в себе не только новые возможности, но и вызовы и трудности. «Очень важно, чтобы те двусторонние противоречия, которые есть между странами-членами, не выносились на общую повестку ШОС, чтобы не размывались те основополагающие принципы, тот же консенсус», — подчеркнул он.

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев отметил, что новых членов ШОС — Индию и Пакистан — нельзя называть чужими странами для Центральной Азии.

«Индия и Пакистан на генетическом уровне связаны с Центральной Азией. Мы не можем сказать, что они чужие. Наоборот, большинство проблем в регионе могут быть решены благодаря совместным усилиям с этими странами. Например, в сфере безопасности», — отметил Садык Сафаев, говоря, в частности, об Афганистане. Все соседние государства должны сотрудничать по достижению мира в этой стране, а этого нельзя добиться без участия Индии и Пакистана, подчеркнул сенатор.

Он добавил, что ШОС — «это организация реального действия». Двусторонние и многосторонние встречи в рамках ШОС способствую «переводить идеи в плоскость реальных действий». В рамках ШОС достигаются конкретные практические результаты по всем направлениям, подчеркнул Садык Сафаев, будь то сфера безопасности, транспортных коммуникаций или какая-то другая.

«За последние 16 лет здесь осуществлены региональные проекты стратегического значения — новые альтернативные транспортные маршруты и энергопотоки. Если был поставлен вопрос о создании новых железнодорожных веток, соединяющие регионы ШОС, то это также будет сделано», — заявил Садык Сафаев.