Сенатор Садык Сафаев считает, что новая команда в правительстве станет фактором вывода Узбекистана на новый уровень развития.

Кадровые перестановки в органах государственного управления после избрания Президентом Узбекистана Шавката Мирзиёев окажут положительное влияние на работу правительства. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев, выступивший в среду на заседании Международного пресс-клуба.

«В правительство приходят новые люди с новым мышлением, которые глубоко впитали в себя идеи, заложенные в Стратегии развития Узбекистана на ближайшие пять лет. Она предполагает совершенно новую философию развития, без преувеличения», — подчеркнул Садык Сафаев.

По его словам, новая команда, которая в данный момент формируется во всех сферах, безусловно, обеспечит выполнение стратегии и станет фактором вывода Узбекистана на качественно новый уровень развития.