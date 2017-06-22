Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Кадровые перестановки в органах государственного управления после избрания Президентом Узбекистана Шавката Мирзиёев окажут положительное влияние на работу правительства. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев, выступивший в среду на заседании Международного пресс-клуба.
«В правительство приходят новые люди с новым мышлением, которые глубоко впитали в себя идеи, заложенные в Стратегии развития Узбекистана на ближайшие пять лет. Она предполагает совершенно новую философию развития, без преувеличения», — подчеркнул Садык Сафаев.
По его словам, новая команда, которая в данный момент формируется во всех сферах, безусловно, обеспечит выполнение стратегии и станет фактором вывода Узбекистана на качественно новый уровень развития.
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