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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

«Перестановки положительно скажутся на работе правительства» — Садык Сафаев

Сенатор Садык Сафаев считает, что новая команда в правительстве станет фактором вывода Узбекистана на новый уровень развития.

Сегодня, 12:23   Политика  

Кадровые перестановки в органах государственного управления после избрания Президентом Узбекистана Шавката Мирзиёев окажут положительное влияние на работу правительства. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев, выступивший в среду на заседании Международного пресс-клуба.

«В правительство приходят новые люди с новым мышлением, которые глубоко впитали в себя идеи, заложенные в Стратегии развития Узбекистана на ближайшие пять лет. Она предполагает совершенно новую философию развития, без преувеличения», — подчеркнул Садык Сафаев.

По его словам, новая команда, которая в данный момент формируется во всех сферах, безусловно, обеспечит выполнение стратегии и станет фактором вывода Узбекистана на качественно новый уровень развития.

Текст: «Газета.uz»      2 569

Комментарии

  • Ikhtiyor Nurullaev 22 июня 2017 12:29

    Про туризм не забудьте! Локомотивом развития данной отрасли являются тур-операторы, а не отели. Внесите поправку в закон о туризме.


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