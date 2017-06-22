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Фото: inform.kz

Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане

МИД и посольство Узбекистана предпринимают меры по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Казахстане.

Сегодня, 17:02   Общество  

22 июня на территории Акмолинской области Казахстана перевернулся автобус, направлявшийся из Шымкента в Волгоград (Россия). В результате дорожно-транспортного происшествия погибли девять граждан Узбекистана.

Согласно данным агентства «Казинформ», всего в автобусе находилось 52 человека, включая 50 граждан Узбекистана. 18 человек, включая 17 граждан Узбекистана и 1 гражданина Казахстана, доставлены в больницу. 25 человек получили медицинскую помощь на месте.

По сообщению пресс-службы МИД Узбекистана, Консульское управление министерства и посольство Узбекистана в Казахстане предпринимают меры по установлению личностей и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Текст: «Газета.uz»      4 420
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