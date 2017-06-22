Фермер Авазбек Касымов: «Я окрылен, хочется работать»

Фермер, заявивший на съезде ТПП о проблеме с выделением земли, получил положительное решение хокимията.

Фермер, поднявший накануне на внеочередном съезде Торгово-промышленной палаты Узбекистана проблему получения земли для развития животноводства, за сутки получил на руки решение хокимията.

Авазбек Касымов руководит многоотраслевой фермой Jasmin Omad в Янгиюльском районе Ташкентской области. Он открыл трикотажный цех, где работает 200 человек. В позапрошлом году завез из Германии 100 коров симментальской породы и получил от них приплод — 90 телят. Хотел и дальше расширять животноводческое направление, но нужна была земля. Обратился в местный хокимият, просил неудобья, которые не используются в сельском хозяйстве.

«Мне не говорили: нет, обещали помочь, но вопрос все не решался. Поднял эту тему на съезде Торгово-промышленной палаты. А сейчас — сам не верю, что у меня решение хокима района уже в руках. Я очень рад и окрылен, мне хочется больше работать», — поделился впечатлениями Авазбек Касымов.

Он признался, что погорячился, когда сказал на съезде ТПП, что письмо с его просьбой уже в течение года находится в Кабинете Министров.

«Считаю, что не зря вступил в ТПП. Тем более теперь у палаты стало больше прав и возможностей», — отметил фермер.

По словам Авазбека Касымова, сейчас у него новые планы. Он хочет расширять ферму, планирует заняться переработкой молока и выпускать готовую продукцию.