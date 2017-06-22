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Фото: Ёлкин Шамсиддинов / УзА

Президент посетил реконструируемый парк Эркина Вахидова в Маргилане

Шавкат Мирзиёев ознакомился с парком Эркина Вахидова, программой развития туризма в Маргилане и новыми проектами.

Сегодня, 17:33   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ферганской области ознакомился с проектом реконструкции парка культуры и отдыха, которому было присвоено имя Эркина Вахидова, в Маргилане, сообщило УзА.

В декабре прошлого года широко отмечалось 80-летие со дня рождения поэта. Площадь реконструируемого парка увеличена с 9 до 16 га. Здесь будут установлены памятник Эркину Вахидову, баннеры с образцами его стихотворений. У входа в парк будет создана аллея поэтов и писателей. Предусмотрено строительство амфитеатра и других объектов. Будет также открыта школа юных литераторов имени Эркина Вахидова.

Президенту были представлены генеральный план по развитию районных центров и городов Ферганской области, программа развития туризма в Маргилане и проекты, реализуемые банками. Запланирована реализация десятков проектов по развитию жилищного строительства, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационных систем, социальной инфраструктуры.

Глава государства дал указания по организации в Маргилане центра ремесленничества и предоставлению работникам этой сферы налоговых льгот.

До этого Шавкат Мирзиёев побывал в Ферганском учебно-производственном центре пчеловодства, организованном на базе Ассоциации пчеловодов области. Он побеседовал с учащимися технологического профессионального колледжа Ферганского района.

Президент предложил наладить в Ферганском государственном университете подготовку специалистов по пчеловодству и сотрудничество с другими странами в этой сфере.

Руководитель страны одобрил стратегию по развитию шелководства в Ферганской области в 2017—2021 годах, разработанную ассоциацией «Узбекипаксаноат». Для развития шелководства необходимо расширить тутовые плантации и внедрять современные технологии, отметил он.

Текст: «Газета.uz»      1 422
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