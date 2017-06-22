Artel принял участие в универсальной выставке в Туркменистане

20−21 июня в Ашхабаде проходила универсальная выставка «Международное экономическое развитие — 2017». Выставка была организована по инициативе Торгово-промышленной палаты Туркменистана совместно с Торгово-промышленными палатами стран-участников.

На территории Экспоцентра в Ашхабаде собрались десятки местных и иностранных компаний, чтобы в полной мере продемонстрировать производственный потенциал стран, которые они представляют. Основной целью выставки является развитие экономического потенциала и укрепление торговых связей между странами-участниками.

Artel представила семейство бытовой техники наряду с другими участниками выставки из таких стран, как Иран, Турция, Пакистан, Индия, Корея и другие.

На выставке был представлен широкий ассортимент крупной бытовой техники Artel — телевизоры, пылесосы, кондиционеры, полуавтоматические и автоматические стиральные машины, витринные холодильники, газовые плиты, микроволновые печи, мини печи, холодильники, кухонные вытяжки и электрические водонагреватели.

Следует отметить высокий интерес к бытовой технике Artel не только жителей Туркменистана, но и крупных представителей бизнеса. С первого дня выставочный стенд компании посетили огромное количество потенциальных покупателей.

Представители компании Artel были в полной мере готовы представить необходимую консультацию посетителям выставки, а также ответить на все интересующие их вопросы. Бытовая техника Artel уже присутствует на рынке Туркменистана в Ашхабаде. Поэтому участие в такой выставке — хорошая возможность наглядно продемонстрировать жителям Туркменистана полный ассортимент продукции Artel, а также ознакомить потенциальных покупателей с важными преимуществами бытовой техники.

Во время выставки были начаты переговоры по подписанию новых экспортных контрактов на поставку продукции собственного производства на зарубежные рынки. Участие в подобных выставках позволяет не только продемонстрировать производственный потенциал Узбекистана, но и увеличить узнаваемость государственного бренда Made in Uzbekistan в лице крупных отечественных производителей, в том числе компании Artel.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.