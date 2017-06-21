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Фото: soccer.ru

Шота Арвеладзе возглавил ФК «Пахтакор»

Футбольный клуб «Пахтакор» объявил о назначении главного тренера и подписании нового игрока.

Сегодня, 19:03   Спорт  

ФК «Пахтакор» объявил о назначении главным тренером команды Шота Арвеладзе, сообщили «Газете.uz» в клубе.

Шота Арвеладзе — известный футболист, который за свою карьеры сыграл в таких клубах, как грузинский «Динамо», турецкий «Трабзонспор», голландские «Аякс» и АЗ, шотландский «Рейнджерс» и испанский «Леванте». С 26 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Грузии.

После завершения карьеры футболиста работал помощником тренера Луи ван Гала в клубе АЗ (Нидерланды). 44-летний специалист В 2010—2012 годах был главным тренером турецкого «Кайсериспора», с 2012 по 2015 год возглавлял клуб «Касымпаша». В июне 2016 возглавил израильский «Маккаби», а 5 января покинул команду.

Фото: uefa.com.

Помимо этого, «Львы» заключили контракт с 30-летним защитником Черногории Марко Симичем.

Открытая церемония назначения главного тренера и подписания контракта с игроком состоится 23 июня в 18:00 на стадионе «Пахтакор».

Текст: «Газета.uz»      4 829
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