Неделя ИКТ в этом году пройдет в «Узэкспоцентре»

Традиционная Неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan, объединяющая ИКТ-Саммит, ИКТ-Форум, ИКТ-Выставку и другие мероприятия, в этом году будет проходить 18−22 сентября в «Узэкспоцентре».
Как сообщили в оргкомитете ICTWEEK 2017, такое решение принято с учетом пожеланий участников и посетителей прошлогоднего события. Использование одной площадки позволит обеспечить максимальную интеграцию мероприятий и повысить их эффективность, отметил директор компании-организатора ICTNEWS Conferences Уйгун Турсунходжаев.
ICTSUMMIT, запланированный на 19 сентября, будет посвящен обсуждению стратегических задач, стоящих перед отраслью, и перспективам развития ИКТ-бизнеса в новых условиях.
На выставке ICTEXPO 2017, которая откроется в этот же день, будут представлены достижения не только отечественной, но и мировой индустрии ИКТ.
Двухдневный ICTFORUM (20−21 сентября) задуман как экспертная площадка для обсуждения вопросов развития национального интернет-сегмента, системы «Электронное правительство», электронной коммерции, онлайн-сервисов, а также тенденций сферы информационных технологий и коммуникаций.
Неделя ИКТ проводится при официальной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
«Газета.uz» — генеральный информационный партнер ICTWEEK Uzbekistan 2017.
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