Real House предоставляет скидку на покупку квартир в честь месяца Рамадан

С 1 июня по 1 июля можно приобрести недвижимость во всех жилых комплексах Real House со скидкой 10%.

Покупка недвижимости — это серьезный шаг, и прежде чем его осуществить, нужно тщательно изучить весь рынок. Всем, кто задумывается о приобретении квартиры, стоит обратить внимание на жилые комплексы компании Real House.

Real House — строительная компания, проектирующая и создающая надежные дома, которые полностью отвечают всем стандартам современного градостроительства.

На сегодняшний день компанией воздвигнуто 5 крупных жилых комплексов, включающих в себя 44 строения общей площадью 80 тыс. кв.м.:

«Пойтахт Гавхари» — девятиэтажный ЖК по ул. А. Кадыри (Юнусабадский район). Navbahor — девятиэтажный ЖК, расположенный в Учтепинском районе. «Юлдуз» — семиэтажный ЖК на ул. Паркент (Мирзо-Улугбекский район). «Паризод» — девятиэтажный ЖК на ул. Олтинтепа (Яшнабадский район). Oydin — пятиэтажный ЖК на ул. Чукурсай (Алмазарский район).

Философия Real House заключается в высоких требованиях к своей деятельности и непрерывном ее совершенствовании. Специалисты компании не идут на компромисс между скоростью и качеством, они отдают приоритет надежности.

Строительство жилых комплексов осуществляется с применением инновационных методов, под пристальным контролем экспертов. При возведении зданий используются строительные материалы исключительно проверенных производителей: арматура производства Российской Федерации, цемент марки М 400. На всех этапах возведения зданий осуществляется строгий контроль качества.

Благодаря идеальному соотношению цены и качества покупка квартиры в жилых комплексах Real House является удачным решением не только для дальнейшего проживания, но и с точки зрения инвестиций.

Вся территория ЖК Real House ограждена и является охраняемой зоной, на которой установлено видеонаблюдение.

Каждый комплекс имеет свободный подземный паркинг, что является весомым преимуществом. Место в нем — это собственность, и житель может быть уверен, что им никто не воспользуется без его разрешения. К тому же зимой машина будет защищена от снега, летом — от солнечных лучей, круглый год — от любых противоправных посягательств и просто случайных повреждений.

Детские площадки комплексов — это яркие современные городки с горками, качелями, уличными спортивными тренажерами, установленными на экологичном покрытии. Прогулочные аллеи и уютные лужайки на территории комплексов позволяют наслаждаться отдыхом всей семьей.

Приобрести недвижимость в жилых комплексах Real House можно на выгодных условиях:

ипотечный кредит на 10 лет с процентной ставкой 12% годовых;

кредит «Молодая семья» на 15 лет с процентной ставкой 9% годовых, с льготным периодом 3 года;

возможность приобретения квартир в рассрочку.

В честь месяца Рамадан Real House объявляет скидку 10% на покупку недвижимости во всех жилых комплексах компании. Акция действует с 1 июня по 1 июля.

Телефоны: (+99871) 200−51−15, (+99898) 337−80−00.

Сайт: realhouse.uz

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